Arkeologlar, Amerikan İç Savaşı'ndan Kalma Cadı Şişesi Buldu

William & Mary Üniversitesi tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarda, Amerikan İç Savaşı'ndan kalma bir şişe bulundu. İçi çivi dolu olan şişenin, o dönemde kötü ruhları ve cadıların lanetlerini kovacağı düşünülerek hazırlanan bir "cadı şişesi" olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bir şişe, ilk bakışta pek bir şey ifade etmiyor olabilir ancak William & Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerikan İç Savaşı'ndan kaldığı düşünülen şişenin, kötü ruhları kovmak için bir tür tılsımı temsil eden "cadı şişesi" olduğunu düşünüyor.

Araştırma ekibi, şişeyi 1861'de Konfederasyon Birlikleri tarafından inşa edilen ve daha sonra Birlik Kuvvetleri tarafından işgal edilen Redoubt 9 adlı bir tahkimat bölgesinde buldular. Bir ocağın yakınında bulunan şişe, yaklaşık 13 santimetre boyunda, 8 cm genişliğinde ve Pennsylvania'da yapılmış. Şişenin muhtemelen Pennsylvania süvarilerinin gerçekleştirdiği işgal sırasında bir Birlik askeri tarafından yerleştirildiği düşünülüyor.

Yüzyıllar önce yapılan cadı şişesi

Araştırmacılardan Joe Jones, yaptığı açıklamada arkeologların şişeyi bulduğunda olağandışı olduğunu düşündüklerini ancak ne olduğundan emin olamadıklarını söyledi. Araştırmacılar ilk başta Birlik askerlerinin Konfederasyon saldırılarının ardından binayı onarmak için şişeye çivi sakladıklarını tahmin ettiler. Ancak şişenin bir ocağın yakınında bulunması ve içinde çiviler yer alması, bir ritüele hizmet edebileceğini gösteriyordu.

Jones, "O dönemde çok fazla kayıp ve korku vardı. Birlik askerleri, savaşın büyük bölümünde düşman topraklarında işgalci bir güçtü. Bu yüzden kaçırılması gereken çok sayıda kötü ruh ve enerji vardı." diyor. Yüzyıllar öncesine ait gizli cadı şişeleri Londra'daki evlerde de bulunmuştu. Geleneğin İngiltere'den çıktığı, daha sonra İngiliz göçmenlerle birlikte Kuzey Amerika'ya yayıldığını ve 20. yüzyıla kadar sürdüğü belirtiliyor.

16. ve 17. yüzyıllarda bir kişi, bir cadı tarafından lanetlendiğini düşünürse, bir cam veya seramik şişeyi, çivilerle ve bazen insan saçı veya idrarla doldururdu. Ardından evindeki ocağının altına veya yakınına gömer, ocağın sıcaklığının cadıyı bağlantı koparmaya zorlayacağı düşünülürdü. Kötü niyetli kişi öldükten sonra şişenin kırılacağına inanılıyordu.