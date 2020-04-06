Arktik'in Üstündeki Ozon Deliği Nisanda Kapanacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada, Arktik’in üstünde her yıl oluşan ozon deliklerinin nisan ayının ortalarına kadar kapanacağı söylendi. Ayrıca bu seneki deliğin büyüklüğünün, daha önce hiç görülmediği de açıklandı.

Ozon deliği, her yıl etrafı devasa okyanuslarla çevrili olan Antarktika’nın üstüne oluşuyor ancak bu sene Kuzey Kutbu üzerinden yapılan gözlemde ozon katmanında olağanüstü bir açıklık gözlemlendi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada; Arktik’in üstünde, stratosferdeki olağanüstü düşük sıcaklıklar sebebiyle oluşan ozon tabakasındaki devasa deliğin, nisan ayının ortalarında onarılacağı söylendi.

Ozon deliği, nisan ayı ortalarında kapanacak:

Avrupa Uzay Ajansı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “14 Mart’tan bu yana Arktik’in üstündeki ozon kolonu, normal ozon deliği olarak düşünülen bir boyuta küçülüyor. Deliğin, nisan ayının ortalarında yeniden kapanmasını bekliyoruz.”

2017 yılında fırlatılan Dentinel-5P adlı uydu tarafından gözlemlenen ozon deliği, şu an 1 milyon kilometrekare boyutunda. Alman Uzay Merkezi araştırmacıları, bu oluşumun sebebini geçtiğimiz sene bölgede gözlemlenen olağanüstü soğuk atmosfer koşullarına dayandırıyor. ESA, yaptığı açıklamada toplam ozon ölçümlerinin 1995 yılından bu yana küresel ölçekte gerçekleştirildiğini söyledi. Uzay ajansı, bu süre zarfında Arktik’in üstünde bu kadar büyük bir ozon deliği oluşumunu hiç gözlemlemediklerini de açıkladı.

Dünyayı ultraviyole radyasyona karşı koruyan ozon tabakasındaki delikler, Arktik’ten daha soğuk olan Antarktika’nın üstündeki atmosferle özdeşleştirilmiştir. Kış sezonunun en soğuk olduğu noktalarda bu delikler meydana geliyor. Bu delikler, 20 ila 25 milyon kilometrekare kadar genişliyor ve 3 / 4 aylığına orada kalıyor.