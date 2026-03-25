ARM, 35 Yıl Sonra İlk Kez Kendi CPU'sunu Üretecek

ARM, 35 yıllık tarihinde ilk kez kendi geliştirdiği AGI CPU’yu tanıttı. Yapay zekâ veri merkezlerine özel geliştirilen bu işlemci; Meta, OpenAI ve Cloudflare gibi devler tarafından kullanılacak. Yeni CPU, performans ve verimlilik konusunda epey iddialı.

Bugüne kadar iPhone’dan MacBook’a Android telefonlardan yeni nesil Windows bilgisayarlara kadar sayısız cihazın işlemci mimarisini geliştiren ARM, ezber bozmaya yönelik ilk adımı attı. Şirket, yıllardır sadece mimari lisanslayan bir oyuncuyken artık doğrudan sahaya iniyor. Üstelik bu hamle, sıradan bir işlemciyle değil, yapay zekâ çağını hedefleyen oldukça iddialı bir modelle geliyor.

Tanıtılan Arm AGI CPU, özellikle dev veri merkezlerinde çalışan yapay zekâ sistemleri için geliştirildi. Yani bu işlemciyi telefonlarda ya da bireysel bilgisayarlarda görmekten ziyade, ChatGPT gibi sistemlerin arkasındaki dev altyapılarda görmemiz çok daha olası.

Yapay zekâ çağında CPU’lar yeniden önem kazandı

Eskiden işlemciler daha çok kullanıcı komutlarına göre çalışan sistemlerin temelini oluşturuyordu. Ancak artık işler değişti. “Agentic AI” denilen yeni nesil yapay zekâ sistemleri, sürekli çalışan ve kendi kararlarını alabilen yapılar hâline geldi.

İşte tam da bu noktada CPU’ların rolü yeniden kritik hâle geldi. Çünkü bu sistemlerde CPU; veri akışını yönetiyor, görevleri dağıtıyor ve GPU gibi hızlandırıcıları koordine ediyor. ARM da AGI CPU ile tam olarak bu ihtiyaca odaklanıyor.

Tek bir santralde 45.000 çekirdeğe kadar çıkabiliyor

Arm’ın yeni nesil AGI CPU’su, bildiğimiz klasik işlemcilerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Şirketin en güçlü veri merkezi mimarilerinden biri olan Neoverse V3 üzerine kurulan bu işlemci, özellikle yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş durumda. Yani burada amaç sadece “daha hızlı işlemci” yapmak değil; aynı anda binlerce görevi yönetebilen, stabil çalışan ve veriyi en hızlı şekilde taşıyabilen bir sistem kurmak.

Teknik tarafta en dikkat çeken nokta ise ölçeklenebilirlik. Standart bir sunucu kartında 272 çekirdek yer alırken, bu sistemler rack seviyesinde birleştiğinde toplam 8.160 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. Daha gelişmiş, sıvı soğutmalı veri merkezlerinde ise bu sayı 45.000’in üzerine kadar ulaşıyor. Kısacası artık tek bir işlemciden değil, devasa bir “işlemci ordusundan” bahsediyoruz.

Performans tarafında da ARM oldukça iddialı. Şirkete göre AGI CPU, geleneksel x86 sistemlere kıyasla rack başına 2 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor. Bunun arkasında ise daha verimli çalışan çekirdekler, daha az performans kaybı ve gerçekten kullanılabilir iş parçacıklarının artması yatıyor. Yani sadece kağıt üstünde değil, gerçek kullanımda da fark yaratmayı hedefliyor.

İşin belki de en kritik kısmı ise veri yönetimi. AGI CPU, yüksek bellek bant genişliği ve gelişmiş I/O altyapısı sayesinde veri merkezlerinde sık yaşanan darboğazların önüne geçmeyi amaçlıyor. Çünkü günümüzde yapay zekâ sistemlerinde asıl sorun çoğu zaman işlem gücü değil, verinin yeterince hızlı taşınamaması.

Enerji tarafında da ciddi bir optimizasyon söz konusu. Standart hava soğutmalı sistemlerde yaklaşık 36 kW, sıvı soğutmalı yapılarda ise 200 kW seviyesinde çalışan bu mimari, performans başına düşen enerji tüketimini minimumda tutmayı hedefliyor. Yani daha az enerjiyle daha fazla iş yapılabiliyor.

Son olarak ARM burada sadece bir işlemci sunmuyor. AGI CPU; 1OU dual-node sunucu tasarımı, OCP uyumluluğu ve sistem seviyesinde araçlarla birlikte geliyor. Bu da onu tek başına bir donanımdan ziyade, doğrudan kurulup çalıştırılabilecek bir yapay zekâ altyapısı çözümü hâline getiriyor.

OpenAI ve Meta çoktan kullanmaya hazırlanıyor

ARM’ın yeni işlemcisi daha duyurulur duyurulmaz dev şirketlerin radarına girmiş durumda. Hatta Meta, bu işlemcinin geliştirilmesinde doğrudan rol alan ana partner olarak öne çıkıyor.

Bunun dışında OpenAI, Cloudflare, SAP ve SK Telecom gibi şirketler de AGI CPU’yu kendi sistemlerinde kullanmayı planlıyor. Özellikle OpenAI tarafı, bu işlemcinin büyük ölçekli yapay zekâ sistemlerinin koordinasyonunda önemli rol oynayacağını açıkça belirtiyor.

ARM artık sadece tasarlamıyor, doğrudan üretiyor

Bu gelişmenin en kritik tarafı ise teknik detaylardan çok stratejik değişim. ARM artık sadece “tasarlayan” değil, aynı zamanda üreten ve satan bir oyuncu hâline geliyor.

Bu da Intel ve AMD gibi devlerle rekabetin daha da kızışacağı anlamına geliyor. Özellikle yapay zekâ tarafında CPU’ların yeniden önem kazanmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda veri merkezi savaşlarının çok daha sert geçeceğini söylemek yanlış olmaz.