Aşı Karşıtı Bir Kadının Yalan Haberlere İsyano

Avustralya'da Lorraine adında iki çocuk annesi bir kadın, özellikle Facebook'ta denk geldiği aşı karşıtı yalan haberler yüzünden aşı olmayı reddetmişti. Genç kadın, Delta varyantına yakalanıp solunum cihazına bağlandıktan sonra kendisi ile bu bilgileri paylaşanlara sitemde bulundu.

Bildiğiniz üzere COVID-19 pandemisinden kurtulabilmek için dünyanın dört bir yanında toplum bağışıklığı oluşturulması gerekiyor. Bu da sadece aşı ile mümkün oluyor ancak garip nedenlerle aşıya inanmayanların ve bu yüzden de sağlığını tehlikeye atanların sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Aşının yararına inanmayan kişilerden biri de Avustralya'daydı sosyal medyada gezinen yanlış bilgiler sonucunda aşı olmayı reddeden iki çocuk annesi Lorraine adındaki kadın, Delta virüsüne yakalandı. Hastanede zor günler geçiren ve solunum cihazına bağlanan kadın, sosyal medyada yalan bilgi paylaşanlara karşı sitemde bulundu.

İnsanlar, yanlış bilgi yayarak diğerlerinin ölmesine izin veriyor

Tahmin edebileceğiniz gibi Lorraine'in sosyal medyadan görüp inandığı şey, Delta varyantı diye bir şey olmadığıydı. Lorraine, maruz kaldığı bilgi kirliliği yüzünden Delta varyantının insanları aşılamak için uydurulmuş bir yalan olduğuna inanıyordu ve bu yüzden iki çocuğu olmasına rağmen aşı olmayı reddetti. Daha sonra eşiyle birlikte Delta virüsüne yakalanan genç kadının durumu gittikçe kötüleşti ve hastanede solunum cihazına bağlandı.

Tek doz aşı olan eşinin hastalığı çok daha hafif atlattığını söyleyen Lorraine, sosyal medyada bilgi kirliliğine yol açan aşı karşıtı paylaşımlar hakkında şu ifadeleri kullandı; "Delta varyantının bir yalan olduğunu ve abartıldığını söyleyen çok sayıda Facebook paylaşımı gördüm. Bu yüzden şu an hastanedeyim. İnsanlık için umudumu yitirmeye başladım. İnsanların yanlış bilgi yayarak insanların acı çekmesi ve ölmesine izin vermesi beni yıktı"