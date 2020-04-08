Dünyanın ilk ASMR kısa korku filmi 'Tingle Monsters'ın fragmanı yayınlandı. Tingle Monsters, günümüzde kadınlara yönelik çevrimiçi tacizin ulaştığı boyutu gözler önüne serecek.

Alexandra Serio tarafından yazılan ve yönetilen "Tingle Monsters" adlı kısa film, dünyanın ilk ASMR kısa korku filmi olacak. Son dönemde popüler hale gelen otonom duyusal meridyen tepki (ASMR) videoları izleyenlerde öforik bir karıncalanma ve rahatlama hissi uyandırıyor.

Bir ASMR canlı yayınını konu alan Tingle Monsters, insanların kadınlar hakkında söyledikleri ve düşündüklerinin gerçek dünyadaki davranışlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. İzleyiciler, canlı yayındaki yorumlarda yapılan tacizin sonuçlarının hem ekranda hem de ekran dışında nasıl tehlikeli bir hale geldiğini ortaya koyacak.

Tingle Monsters, tacizin hangi boyutlara ulaşabildiğini gösterecek

Serio, "Cinsiyet eşitliği ve kadın odaklı hikayelerle dünyayı değiştirmeye başlayabileceğimize kesinlikle inanıyorum. Ama şu anda hangi noktada olduğumuza dikkatli bir şekilde bakmalıyız. Tingle Monsters bunu yapmayı hedefliyor." dedi.

Cinequest, Final Girls Berlin ve Cleveland Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen ve Oxford Film Festivali, FilmQuest, Montclair Film Festivaline kabul edilen kısa film 20 Mayıs'ta çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Tingle Monsters fragmanı: