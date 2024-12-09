Son zamanlarda revaçta olan bir video konsepti var: ASMR. Mutlaka bir kez olsun denk geldiğiniz bu tür videolar, kişilerin “rahatlamasına” yardımcı oluyor. İyi ama nasıl?

Kimisi mikrofonun dibinde yemek yiyerek kimisi de kitap sayfalarını çevirerek bu konsepti uyguluyor. Bunu izleyip gerçekten de huzur bulan insanlar da binleri geçiyor.

Bazıları için de son derece rahatsızlık veren bu videoların gerçekten de bir rahatlatıcı etkisi var mı?

Son dönemlerde sosyal medyada yaygın bir konsept hâline gelen ASMR, kişilerin mikrofona çok yakın ve fısıltılı bir şekilde konuşmasını temel alıyor.

Çocukken annelerimizin bize fısıldayarak ninni söylediğini, kitap okuduğunu hatırlıyor musunuz? İşte buna benzer bir konsepte sahip olan ASMR, psikolojik olarak insanları rahatlatmayı hedefliyor. Özellikle uykuya dalmak için kullanılan bu videoların binlerce izleyicisi de var.

Autonomous Sensory Meridian Response, yani Otonom Duyusal Meridyen Tepki olarak bilinen ASMR, görsel ve işitsel tetikleyiciler sonucunda vücutta bir karıncalanma etkisi oluşturuyor. Kişiyi rahatlatmayı hedefleyen ASMR videoları birbirinden farklı konseptlerde de oluyor.

Anlamsız gibi gelse de bilim, ASMR videolarının fizyolojik ve psikolojik fayda sağladığını söylüyor.

Garip bir şekilde bu tür fısıltılı videoların kişiler üzerinde olumlu etkiler bıraktığı tespit edilmiş durumda. Depresif belirtilerin azaldığı, kalp ritminin düzene girdiği ve stresin yok olduğu kişiler üzerinde tespit edilmiş.

ASMR videoları izleyen kişilerin beyin görüntüleri incelendiğinde bireylerin beyinlerinde gevşeme ile ilgili dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Kronik ağrılara da iyi geldiği tespit edilen ASMR, kaygı düzeyinde de hafifletici bir etkiye sahip.

Herhangi bir şeye odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Farkındalık düzeyi düşük olan kişilerin ASMR videoları sayesinde daha dikkatli olduğu tespit edilenler arasında. Yapılan bir çalışmada iki hafta boyunca her akşam uyumadan 20 dakika ASMR videosu izletilen kişilerin dikkatlerinde gözle görülür bir artış tespit edildi.

Aslında tüm bunlar, yağmur sesinde uykuya dalmamız, kütüphane sesinde daha iyi ders çalışmamız, beyaz gürültü gibi bazı gürültülerde daha iyi odaklanmamızın birer parçası. Yani bu ortamlara maruz kalmadan da ASMR videolarıyla aynı odağı yakalayabilirsiniz.

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