Assassin's Creed Liberation, Steam'den Kaldırılıyor

Geçtiğimiz hafta 15 oyunun çevrimiçi desteğini sonlandıracağını açıklayan Ubisoft, Assassin's Creed Liberation HD'yi Steam'den tamamen siliyor. Üstelik oyunu önceden satın alan oyuncular bile artık oyuna erişemeyecek.

Oyun dünyasının dev isimlerinden Ubisoft, geçtiğimiz günlerde bazı oyuncuları üzecek bir duyuru paylaştı. Bu duyuruda şirket, toplam 15 oyununun çevrimiçi desteğine son verileceğini açıkladı. Bu oyunlar arasında bulunan Assassin’s Creed Liberation HD hakkındaysa bugün oyuncuları sinirlendirebilecek bir detay ortaya çıktı.

Normalde PlayStation Vita için geliştirilen, sonrasında PC, PS3 ve Xbox 360’a getirilen Assassin’s Creed Liberation HD’nin Steam’den kaldırıldığı görüldü. Bununla birlikte oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilendirmede oyuncuların bu oyunu 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren hiçbir şekilde oynayamayacakları bilgisi yer aldı. Yani oyunu satın almış olsanız bile oynamak imkânsız olacak.

Peki Liberation HD nasıl oynanacak?

Assassin’s Creed Liberation HD’yi oynamak için oyuncuların tek seçeneği olacak. Ubisoft, Assassin’s Creed 3’ün yan hikâyesi olan bu oyunu, ana oyunun Remastered versiyonunda oyun içeriğine doğrudan eklemişti. Dolayısıyla Liberation’u oynamanın tek yolu, Assassin’s Creed III Remastered oyununa sahip olmak olacak.

Oyunu satın alanlar Ubisoft’a tepki gösterdi:

Öte yandan oyunu satın alıp artık satın aldıkları oyuna erişemeyeceklerini öğrenen oyuncular, oyunun Steam sayfasında kötü yorum yağmuruna başladı. Pek çok oyuncu Ubisoft’un oyunu kaldırmasından şikâyetçi olurken, yapılan olumsuz yorumlarla oyunun son zamanlardaki inceleme ağırlığı da ‘Çoğunlukla Olumsuz’ olarak değişti.