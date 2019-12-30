Bilim İnsanları Astrofiziğin En Eski Sorusuna Cevap Buldu

Yaklaşık 350 yıldır Newton'un 3 cisim problemine açıklama aranıyor. Şimdi bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmayla yörüngeleri birbirine bağlı üç cismin ilişkisini açıklamaya yardımcı olacak bir metot bulduklarını söylüyor.

Fizikçiler hala Newton'un 3 cisim sorununu çözmeye çalışıyorlar ve üç benzer nesnenin veya cismin uzayda hareket ve yerçekimi yasalarına uyacak şekilde nasıl hareket ettiğini açıklamaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar, Newton'un temel hareket yasalarıyla açıklanabiliyordu. Ancak Newton, aynı yasalar Ay, Dünya ve Güneş'e uygulandığında hareketi, matematiksel kurallarla tanımlamakta zorluk çekiyordu.

Bilim adamları artık özel durumlar için gerekli düzeltmeleri yaptılar ve belirli senaryolarda 'astrofizikteki en eski soruya' istatistiksel bir metot geliştirdiler. Araştırmacılar, 3 cisim problemi için kesin ve eksiksiz bir çözüm bulamadıklarını belirtirken, üç cisimden iki cisme kadar olan olayların çoğunu kapsayan istatistiksel bir yöntem öne sürdüler.

Bilim insanları metotlarında, 'kararsız, kaotik üç cisimli sistemlerde, bu cisimlerden biri sonunda uzaklaştırılır ve kalan ikisi arasında kararlı bir ilişki başlar' fikrinden yola çıktılar. Araştırmaya göre bilim insanları, cevaplarına rehberlik etmesi için ergodisite adlı bir olasılık hipotezi uyguladılar. Bu hipotez, belirli bir sistemde neler olacağını hesaplamak için ortalamalar ilkesini kullanıyor.

Önemli olan nokta, zamanla ergodik süreçlerin ilk durumlarıyla çok az ilişkili olması. Yeni çözümün yaptığı şey, bilim insanlarının 3 cisim probleminde geriye kalan iki cismin yeni kararlı senaryolarda nasıl davranacaklarını anlamalarını sağlıyor. Bu tür bir anlayış, astrofizikte çok önemli olabilir.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki astrofizikçi Nicholas Stone, "Birbirine yörüngelenmiş üç kara deliği ele alın. Yörüngeleri mutlaka kararsız hale gelecek ve bunlardan biri uzaklaştıktan sonra bile diğer kara delikler arasındaki belirsiz ilişki ilgi çekici olmaya devam ediyor." diyerek araştırmanın önemine dikkat çekiyor.