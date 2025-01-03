ASUS, 2025 model ROG 4K Swift OLED monitörünü duyurdu. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan monitör hem oyuncuları hem de grafik tasarımcıları mest edecek gibi görünüyor.

ABD'li donanım devi ASUS'tan tüm bilgisayar kullanıcılarının ağzının suyunu akıtacak yeni bir monitör geldi. ROG serisi içerisinde olduğu için zaten eşsiz bir oyun deneyimi vadeden monitör, fotoğraf ve video düzenleme gibi işler için de özel olarak optimize edildi. Böylelikle kullanıcılar hem oyun oynayabilecek hem de iş yapabilecekler.

"PG27UCDM" koduna sahip olan ASUS 4K Swift OLED monitör, 27 inç boyutlu ve adından da anlaşılabileceği üzere 4K çözünürlük sunuyor. 240 Hz tazeleme oranı sunan monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 99'unu kapsıyor ve HDR10, Dolby Vision ile True Black 400 teknolojilerini de destekliyor.

Karşınızda yepyeni ASUS ROG 4K Swift OLED

2025 model ROG 4K Swift OLED monitör, 0,03 ms gecikme süresi ile kayıpsız bir oyun deneyimi sunacak. Ayrıca bu monitör, Delta E<2 renk sapma değerine sahip. Bu da renklerin çok büyük oranda doğru gösterilmesini ve hâliyle düzenlemeler sırasında en doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak. Dördüncü nesil QD-OLED panele sahip olan monitörün DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1 portlarına sahip olduğunu da belirtelim.

ASUS'un yeni monitörüne ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, yeni monitörünün fiyatını ve piyasaya sürülme tarihini CES 2025'te açıklayacaktır. Biz de yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.