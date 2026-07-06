Samsung'un Bu Ayki Etkinliğinde Tanıtacağı Tüm Ürünler: Âdeta Yok Yok!

Samsung'un 22 Temmuz'da yapmasını beklediğimiz etkinlikte tanıtacağı tüm ürünleri derledik.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung, bu ay içinde bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle karşımıza çıkacak. Henüz resmî bir açıklama olmasa da firmanın etkinliği 22 Temmuz 2026 tarihinde düzenlemesini bekliyoruz. Etkinlik, telefonlardan diğer cihazlara kadar birçok yeni ürünü içerecek.

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Peki Samsung, bu ayki etkinliğinde hangi ürünleri tanıtacak? Bu içeriğimizde Güney Koreli teknoloji devinin Temmuz 2026 etkinliğinde tanıtacağı, hepsi premium segmentte konumlanan ürünlere bakacağız. Listede âdeta yok yok diyebiliriz.

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Samsung’un bu ayki etkinliğinde tanıtacağı ürünler

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8

Galaxy Glasses

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch9

Listeye baktığımızda firmanın bu sene 2 değil, 3 katlanabilir telefonla karşımıza çıkacağını görüyoruz. Bunun nedeni tamamen yeni, geniş ekranlı bir yatay katlanabilir modelin eklenmesi. Bu model, düz Z Fold8 ismiyle gelecek. Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz normal tasarımlı yatay katlanabilir model ise Z Fold8 Ultra ismiyle devam edecek. Flip8 modeli ise dikey katlanabilir tasarımıyla aynı devam edecek.

Telefonlar dışında firmanın önemli yeniliklerle gelmesi beklenen amiral gemisi akıllı saat modellerini de tanıtmasını bekliyoruz. Ayrıca Meta Ray-Ban benzeri, günlük kullanıma uygun akıllı gözlüğün de 22 Temmuz’daki etkinlikte gelme ihtimali var.