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Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

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Redmi uygun fiyata gelişmiş ANC, uzun pil ömrü gibi özellikler sunan kulak üstü kulaklık tanıttı.

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok fazla ürün satan Xiaomi bünyesindeki Redmi, yalnızca akıllı telefonlar değil, aynı zamanda farklı türden ürünleriyle de biliniyordu. Şimdi ise şirket, kulaklık tarafında bir yenilikle karşımıza çıktı. Firma, ikinci kulak üstü kulaklığını tanıttı.

Firmanın yeni kulak üstü kulaklıkları minimalist bir tasarım diliyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fiyatları da çok uygun. Üstelik yüksek fiyata gelişmiş özellikler sunabiliyor.

İçerikten Görseller

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!
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Karşınızda Redmi’nin yeni kulak üstü kulaklıkları

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Kolay taşınabilirlik için katlanabilir bir yapıya sahip kulaklıklar yaklaşık 263 gram ağırlığında olması ve deri yastıklarıyla uzun dinleme seanslarında bile konforlu bir deneyim sunabiliyor. Kapaklar, farklı kafa şekillerine uyumluluk için 110 dereceye kadar dönme ve 15 dereceye kadar eğim desteği sunabiliyorlar.

Cihaz, daha temiz ve bozulmayı azaltılmış ses sunmak için bağımsız bir akustik bölme içinde bulunan 40 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücülerle geliyor. 96 kHz/24 bit'e kadar kayıpsız kalitede kablolu oynatma için USB ses desteği ve yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip. Ayrıca dört önceden ayarlanmış EQ profili ve 10 bantlı özel bir ekolayzr da var.

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Aktif gürültü engelleme özelliği tabii ki olmazsa olmaz. Firmanın aktardığına göre ANC, 42 dB seviyesine kadar çıkabiliyor. Cihazın 600 mAh’lik bataryası olduğunu da belirtelim. Böylece tek şarjla 72 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 5 saat daha kullanabiliyorsunuz. Ayrıca uyarlanabilir gürültü engelleme ile 5 m/sn’ye kadar hızlarda rüzgâr sesi azaltma özellikli üç mikrofonlu yapay zekâ arama sistemi de var.

Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak Xiaomi Redmi kulak üstü kulaklıklar, 50 dolardan başlayan fiyatlarla çıkış yapacak.

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Kablosuz Kulaklık Xiaomi

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