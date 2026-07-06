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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

LED Işıklı Sessiz Tavan Vantilatörü

ppp - 2026-07-03T163902.365

Listemizin ilk sırasında yazın bunaltıcı sıcaklarında bir taşla iki kuş vurmak isteyenler için güzel bir seçenek var. Bu önerimiz, hem aydınlatma hem de vantilatör görevi gören tasarımı sayesinde özellikle küçük odalarda yerden tasarruf sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Havit Gamenote MP830 XL Gaming Mouse Pad

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Havit Gamenote Mouse Pad'in kaymaz kauçuk bir tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Çoklu Priz Dönüştürücü

ppp - 2026-07-03T164059.337

Seyahat edenlerin en çok yaşadığı “priz uymazsa ne yapacağız?” derdine küçük ama bayağı kurtarıcı bir çözüm bu ürün. Kompakt yapısı sayesinde çantada yer kaplamıyor, hızlı bir şekilde tak-çalıştır mantığıyla iş görüyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Claws Cerberus RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse

ppp - 2026-07-03T164118.319

RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken Claws Cerberus mouse, 10 milyondan fazla tıklama ömrüne sahip. Mouse'un 4200'e kadar olan DPI ayarı sayesinde oyun tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre hassasiyeti anlık olarak değiştirebilirsiniz. Programlanabilir tuşlarının bulunması da ürünün bir diğer artısı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Mini Gizli Güvenlik Kamerası

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Minimalist bir tasarıma sahip olan bu kamera, evde, ofiste ya da araç içinde fark edilmeden konumlandırılabiliyor. Aynı zamanda WiFi desteği sayesinde akıllı telefon üzerinden nerede olursanız olun canlı görüntüye anlık olarak erişim imkânı sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

X-Level Araç İçi Telefon Tutucu

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Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan X-Level telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden bir diğeri. Ürün, 360 derece ayarlanabilir yapısı ve havalandırma ızgarasına kolayca takılabilmesiyle de dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Akım Korumalı Priz Çoklayıcı

ppp - 2026-07-03T164306.338

Evde ya da ofiste priz sayısı yetmediğinde devreye giren bu akım korumalı çoklayıcı, aynı anda birden fazla cihazı güvenli şekilde kullanmanıza imkân tanırken, dahili koruma sistemi sayesinde ani voltaj dalgalanmalarına karşı da ekstra güvenlik sunuyor. Üzerindeki lambalı güç göstergesiyle çalışma durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Speaker Hoparlör

ppp - 2026-07-03T164322.365

HP DHS-2111, kompakt tasarımıyla müziği yanınızda taşımanıza olanak sağlayan bir ürün. Küçük boyutuna rağmen verdiği ses performansıyla dikkat çeken bu hoparlörü çantanıza atıp istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Orret Home Anahtarlık Şeklinde Fener

ppp - 2026-07-03T164339.372

Anahtarlığa takılacak kadar küçük olan bu fener; type-C ile kolayca şarj edilebilmesi, suya dayanıklı yapısı ve arka kısmındaki güçlü mıknatısı ile ön plana çıkıyor. Kamp, yürüyüş, araba tamir ederken ya da acil durumlarda kullanabileceğiniz bu fener de listemizde yerini aldı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

ppp - 2026-07-03T164415.261

Ön camın tamamını örtecek şekilde tasarlanan bu güneşlik, güneş ışınlarını engelleyerek araç içi ısısını düşürmeye yarıyor ve direksiyon ve koltukların renginin solmasını engelliyor. Setin bir diğer ürünü olan numaratör ise aracınız park halindeyken sizinle iletişim kurulmasını kolaylaştırıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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