Xiaomi, çok sessiz bir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanan uygun fiyatlı mouse tanıttı.

Aklınıza gelebilecek her türden ürünle karşımıza çıkan Xiaomi, bilgisayar aksesuarları da üretiyordu. Şimdi ise firma, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile Mouse 4 Pro ismi verilen yepyeni bir mouse ile karşımıza çıktı.

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Xiaomi’nin yeni mouse modeli, uygun fiyata en iyi performansı vadeden bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Küçük bir mouse olduğunu da söyleyebiliriz. 115,5 x 62 x 36,5 mm boyutları ve 66 gramlık ağırlığı var. Daha küçük ve orta boyuttaki ellere uygun diyebiliriz.

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Xiaomi Mouse 4 Pro neler sunuyor?

Siyah ve beyaz renklerde sunulacak ve plastik bir yapıya sahip olacak Mouse 4 Pro, pil bölmesini ve birlikte verilen 2,4 GHz USB alıcısı için saklama yuvasını ortaya çıkaran manyetik bir kapağa sahip. Sol ve sağ tıklama tuşları için TTC sessiz anahtarlar kullanıyor. Bunlar sayesinde de ciddi anlamda sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Ofis ve kütüphane gibi alanlar için ideal bir tercih olacak.

Xiaomi, kaydırma tekerleği için parmağınızı ne kadar hızlı hareket ettirdiğinize bağlı olarak kaydırma şeklini değiştiren dinamik bir elektromanyetik mekanizma kullanmış. Yavaş ve hızlı kaydırdığınıza göre işlevi değişiyor. 4 mm kalınlığındaki şeffaf cam yüzeylerde kolayca çalışabilecek şekilde tasarlandığını da ekleyelim.

Aynı anda 3 cihaza bağlanma, 2.4 GHz USB ve Bluetooth 5.0 bağlantısı gibi özellikleri de var. Xiaomi Mouse 4 Pro’nun fiyatı ise 29 dolar olarak açıklandı