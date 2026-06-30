Lenovo, Legion MK2 isimli oyuncu klavyesi tanıttı. İnanılmaz uygun fiyata standart bir oyuncu için yeterli özellikler sunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Lenovo, yalnızca bilgisayarlar değil, farklı türden ürünlerini de düzenli olarak bizlerle buluşturuyor. Oyuncu aksesuarları da bunlardan biri. Şimdi ise şirket, yepyeni aksesuarlarını Çin’de resmen tanıttı.

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Bunlardan en dikkat çeken ürünlerden biri, inanılmaz uygun fiyata sahip Legion MK2 isimli tam boyut bir oyuncu klavyesiydi. Bu klavye giriş seviye olmasına rağmen standart bir oyuncu için gayet yeterli.

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Yalnızca 14 dolara satılacak Lenovo Legion MK2

Hem ofis işleri hem de oyun oynamak için kullanılabilecek Lenovo Legion MK2, pratik özelliklere sahip. Çok uygun fiyaltı olması nedeniyle gerçek mekanik anahtarlar kullanmıyor. Bunun yerine dokunsal kahverengi mekanik anahtarların fiziksel geri bildirimini taklit edecek şekilde ayarladığı bir membran tasarım tercih edilmiş. Amaç, bir tuşa bastığınızda fark edilebilir bir geri bildirim sağlamak ve geleneksel oyun klavyeleriyle ilişkilendirilen yüksek tıklama sesi olmadan bir deneyim sunmak.

Oyun performansını artırmak için 19 tuşlu anti-ghosting özelliği var. Bu, oyun sırasında aynı anda birden fazla tuşa bastığınızda klavyenin tüm bu girişleri algılamasını ve tuş takımlarını atlamamasını sağlıyor. Klavyede tam boyutlu 104 tuşlu bir düzen var. Yaklaşık 800 gram ağırlığında ve alt kısmında ayarlanabilir ayaklara sahip. Estetik açıdan, MK2, statik aydınlatma, akıcı gökkuşağı, dalga, nefes alma ve fonksiyon tuşu kısayolları kullanılarak değiştirilebilen diğer dinamik modlar da dahil olmak üzere 10 bölge tabanlı RGB aydınlatma efekti var.

Lenovo’nun yeni klavyesi, 14 dolar (653 TL) gibi inanılmaz uygun bir fiyata Çin’de satışa çıktı. Diğer pazarlara gelişi hakkında ise maalesef bir bilgi bulunmuyor.