Atari Oynayanların Hoşuna Gidecek 10 Retro Mobil Oyun

Eskiden oyun salonlarına giderek ya da evimize aldığımız binlerce oyun vaadeden atari kasetleriyle oynadığımız retro oyunlar artık bir nostalji öğesi haline geldi. Neyse ki geçmişin ruhunu yaşatmak isteyen pek çok oyun geliştirici var. İşte atari ve oyun salonlarının ruhunu iOS ve Android mobil cihazlarınıza getiren retro oyunların mobil versiyonları.

Geçmiş zaman olur ki gençler bir araya gelir, atarisi olan bir arkadaşlarının evinde toplanır ya da bir oyun salonuna giderlerdi. Masa 5’i bir saat uzatalım ya da çekil artık ben oynayayım gibi diyaloglar yaşanmazdı çünkü o retro oyunları oynayanları izlemek bile oyun oynamak kadar zevkliydi. Nerede şimdi o güzelim eski oyunlar, nerede o retro ruh diyenler iOS ve Android cihazlarında bu eski oyunları oynayabilirler.

Retro mobil oyunlar ya orijinal eski oyunun günümüz teknolojisine uygun hali oluyor ya da daha güçlü grafiklerle yeniden yapım bir versiyonu oluyor. Ufak bir telefon ya da tablet ekranından oynamak ataride ya da oyun salonunda olduğu kadar keyifli olmasa da yine de ekranı televizyona yansıtıp küçük bir oyun kolu bağlayarak da oynayabilirsiniz. İşte atari ruhunu mobil cihazlarımıza getiren bazı retro mobil oyunlar.

Retro mobil oyunlar:

Bird Hunt

Tank 1990

Galaxy Storm

Metal Slug Infinity

PAC-MAN

Mine Runner

Circus

Super Mario Run

Island Adventures

Car Racing

Parmaklar tetikte değil, ekranda olsun: Bird Hunt

Geliştirici: Deltacode Software

Boyut: 22 MB

İndirme sayısı: 500 Bin +

Ataride Bird Hunt oynarken çoğu zaman çalışmayan plastik silahın tetiğine basan parmaklar, oyunun mobil versiyonunda ekranda kuş yakalamaya çalışıyor. 4 farklı oyun modu ve 3 farklı zorluk seviyesi bulunan oyun, orijinali ile aynı hikayeye sahip. Sevimli köpeğimiz çalıların arasına atlıyor ve ondan korkup uçmaya başlayan kuşları yakalamaya çalışıyoruz. Yeterince kuş yakalarsanız oyunun finaline ulaşabilirsiniz.

Duvarlarınızı güçlendirin: Tank 1990

Geliştirici: SENSPARK CO., LTD

Boyut: 19 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

1990’lı yılların efsane Tank oyunu, gücünden hiçbir şey kaybetmeden mobil cihazlarımıza geldi. Amaç basit, ne olursa olsun ortadaki armayı korumak. Oyunda 250 seviye var ve her birinde görevi gerçekleştirmek giderek zorlaşıyor. En güçlü malzemeden yapılmış engelleri en doğru yerlere yerleştirerek düşman tankları hedeften uzak tutun ve olabildiği kadar çok düşman tankını pusuya düşürerek yok edin.

Uzay savaşı oyunlarının atası: Galaxy Storm

Geliştirici: Gazzapper Games

Boyut: 6,8 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Bir daha böylesi gelmez dediğimiz efsane uzay savaşı oyunu Galaxy Storm’un mobil versiyonu, orijinal oyun ile aynı hikayeye sahip. Uzay geminizle uzay boşluğunda gezerken karşınıza düşman gemilerden oluşan büyük bir filo çıkıyor. Dikkat edin, onlar da ateş ediyor. Seviye atlamak için filodaki tüm düşman gemilerini yok etmeli ama bu arada onların saldırılarından da kaçmalısınız. Seviye ilerledikçe bu basit görev, giderek zorlaşıyor.

Yıllara meydan okuyan oyun: PAC-MAN

Geliştirici: BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Boyut: 81 MB

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Gelmiş geçmiş en iyi oyun olarak kabul edilen PAC-MAN oyununu artık mobil cihazlarınızda da oynayabilirsiniz. Oyununun hikayesi ve haritası, eski oyuna bağlı olarak retro ruhu sonuna kadar yansıtıyor. Geri sayımdan sonra başlayan oyunda amacınız, sevimli canavarlara yakalanmadan karakterinizi olabildiği kadar çok beslemek. Yakalandınız mı? Olsun, tekrar başlayın. Yüzlerce seviye olmaksızın böyle basit bir oyun ile saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Arkanızı kollayın: Mine Runner

Geliştirici: Zirotek Studio

Boyut: 19 MB

İndirme sayısı: 100 Bin +

Mine Runner mobil versiyonu, eski oyunun grafiklerine ve hikayesine bağlı olarak geliştirilmiştir. Neresi olduğu bilinmeyen bir yer altı mahzenindesiniz ve buradan kaçmanız gerekiyor. Ancak ortalık asker dolu ve yapı baya bir karışık. Duvarlar üzerinde ilerlerken arkanızdaki askerleri içine hapsedecek mayınlar bırakarak ve altınları toplayarak bu mahzenden kaçın. Aydınlığa ilk ulaşan siz olun.

Gösterilerin yıldızı olun: Circus

Geliştirici: Acesoft Studio

Boyut: 23 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Sirklerde hayvanlara yapılan zulmü öğrenmeden önce hepimizin keyifle oynadığı atari oyunlarından biri olan Circus mobil versiyonunun grafikleri biraz geliştirilmiş olsa da hala retro havasını yansıtmayı başarıyor. Karakterimiz üstüne bindiği aslanla alev çemberlerinden geçiyor, ip üstünde yürüyor, toplar üstünde zıplayarak ilerleriyor ve bir sirkte olabilecek daha pek çok gösteriyi sergiliyor. Kontrol tamamen sizde. Hataların geri dönüşü yok.

Zamansız bir kahraman: Super Mario Run

Geliştirici: Nintendo Co., Ltd.

Boyut: Cİhaza göre değişir

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Zamansız kahraman Super Mario, Nintendo tarafından geliştirilen Super Mario Run mobil oyunu ile mobil cihazlarınızda prensesin peşinden koşmaya devam ediyor. Hikaye tamamen eski oyun ile aynı olsa da grafikler oldukça gelişmiş ve karakterler yeniden tasarlanmış. Artık kaplumbağalar çok daha korkutucu. Oyunun amacı ise aynı, ne yapıp edip prensesi hapsolduğu kaleden kurtarmak.

Her şey tam da hatırladığımız gibi: Island Adventures

Geliştirici: Royal Arcade Gaming

Boyut: 30 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Herkes tarafından sevilmeyen ama bir kere oynadığınız zaman kendini sevdirmeyi başaran, efsane atari oyunlarından Island Adventures mobil versiyonu, eski oyunun birebir uyarlaması. Grafikler, hikaye, canavarlar, karakterimiz tam da hatırladığımız gibi. Kontrol panelini dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz oyunda 32 farklı seviye bulunuyor. Yani macera tam gaz devam ediyor.

Bir kuşağa ehliyet aldıran oyun: Car Racing

Geliştirici: MINIGAME

Boyut: 20 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Ne arabamız ne de ehliyetimiz vardı ama Car Racing ile yolların tozunu en iyi biz attırırdık diyenler için işte Car Racing - Classic Road Racing. Ataride oynadığımız eski oyunun birebir versiyonu artık mobil cihazlarımızda. Elbette artık bir oyun kolu yok. Bunun yerine aracı cihaz hareketleri ile kontrol edebiliyorsunuz. Car Racing bir sonsuz yarış oyunu olduğu için tek rakibiniz, kendinizsiniz.

Artık çok daha güçlü: Metal Slug Infinity

Geliştirici: ekkorr

Boyut: 76 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Artık devir değişti, tabi Metal Slug da değişti; işte karşınızda yeni nesil Metal Slug Infinity: Idle Game. Retro oyuna benzer pek çok versiyonu olsa da orijinal hikayeye en yakın oyun Metal Slug Infinity gibi görünüyor. Küçük askerimiz yine düz bir çizgide ilerlerken karşısına olur olmadık düşmanlar çıkıyor. İlk ateş eden siz olmalı ve gerekli oyun öğelerini toplamalısınız. Yeni nesil oyunun güzelliği ise bazı silahların gerçekten bir harika olması.

Atari ve oyun salonlarında oynadığımız eski oyunların ruhunu Android ve iOS mobil cihazlarınıza getiren bazı retro mobil oyunları listeledik. Belki eski tadı vermez ama eski günlere götüreceği kesin. Hatırladığınız diğer efsane atari oyunlarını yorumlarda paylaşabilirsiniz.