Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bazı düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Yapılacak düzenlemeler ile ATM kullanımlarında ve mobil hat aboneliklerinde sıkı denetim olacak.

Adalet Bakanlığı, bugün hepimizi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, banka ve finans kuruluşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ocak’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemeleri işaret eden Adalet Bakanlığı, bu düzenlemelerle bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edileceğini duyurdu.

5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi, en çok da ATM'ler ve telefon aboneliklerinde yapılacak değişikliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira açıklamaya göre ATM'de işlem yapmak, artık eskisi kadar kolay olmayacak. Öte yandan; mobil hat aboneliklerine de sıkı denetimler getirilecek. Böylelikle bilişim suçlarına karşı sağlam önlemler alınmış olacak.

ATM'de işlem yapabilmek için yüzümüzü göstermemiz gerekecek!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ATM'ye gidip işlem yapacak olan vatandaşların, ATM kamerasına yüzünü göstermesi gerekecek. Aksi takdirde herhangi bir işlem yapılamayacak. Banka ve finans kuruluşları, ATM kameralarındaki kayıtları en az 2 yıl süre ile saklayacaklar. Ayrıca savcı, hakim veya mahkemenin istediği bilgiler de en fazla 10 gün içerisinde verilecek. Aksi takdirde ilgili banka ve finans kuruluşuna idari para cezası uygulanabilecek.

Bir vatandaşın en çok 3 mobil hattı olabilecek!

Yapılacak düzenlemeler ile telekomünikasyon şirketleri de yeni sorumluluklar üstlenecekler. Bu bağlamda; tüm mobil abonelikler için kayıt güncellemesi yapılacak. Güncellenmeyen hatlar pasif duruma düşürülecek. Vatandaş, kendi adına en fazla 3 mobil hatta sahip olabilecek. Bu sayı, yabancılar için 1 mobil hat ile sınırlı olacak. Ayrıca dolandırıcılığa karıştığı tespit edilen hatlar, anında pasif duruma alınabilecek.