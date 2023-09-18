1996 yılında Volkswagen Golf’e rakip olması için piyasaya sürülen Audi A3, son 27 yıldır Audi’nin en popüler arabalarından biri oldu. Audi A3 modelinin birçok dikkat çeken yönü olsa da tasarımı her zaman özel olmuştur. Bu yazımızda da, Audi A3 modellerinin yıllar içindeki değişimini sizler için araştırdık ve bir araya getirdik.

Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan Audi, otomotiv dünyasının en önemli şirketlerinden biri konumunda. Her segmentte modern özelliklere sahip otomobiller üretebilen şirket, lüks araçlar konusunda da lider üreticilerden biri. Fakat konu Audi’nin hatchback ve sedan modeli arabalarına geldiğinde Audi A3, kendi kategorisinde son derece önemli bir yere sahip. İlk olarak 1996 yılında piyasaya sürülen Audi A3 modeli, geride bıraktığımız yıllarda hem değişti hem de teknolojik olarak gelişti.

Kaliteli ve ergonomik bir iç mekan tasarımı, dışarıdan bakıldığında dikkat çeken dış tasarımı, geniş model yelpazesi ve oldukça güçlü satış rakamları gibi detaylar, otomobilleri kendi pazarında oldukça popüler bir hale getiriyor. Biz de bugün Audi A3 modellerinin değişiminin günümüze kadar uzanan yolcuğunu sizler için derledik.

Dünden bugüne A3 modelleri:

A3 (1996-2003)

A3 (2003-2013)

A3 (2013-2019)

A3 (2020-Güncel)

Ve ilk A3 piyasaya giriş yapar: A3 (1996-2003)

1996 Frankfurt Motor Show’da tanıtılan Audi A3, piyasaya sürdüğünde, hiç beklemediği bir taleple karşılaştı. Başlangıçta yalnızca üç kapılı bir hatchback olarak piyasaya sürüldü. Beş kapılı modeli ise 1999’da çıkış yaptı. Bu yılda çıkan modelin motorları daha güçlü versiyonlara genişletildi.

Üç kapılı A3, 1.8 litrelk dört silindirli ve benzinli bir motora sahipti. 1996 yılında satışa çıktığında fiyatı 14.500 £’dan başlıyordu. 1999’da Audi, A3 motorlarını daha güçlü versiyonlarla genişletti ve müşterilerin talebi üzerine beş kapılı bir modeli tanıttı. A3’ün popülaritesi arttıkça, otomobile 2000 yılının sonlarına doğru yeni ışıklandırmalar, farklı iç tasarım ve kü.ük kozmetik ayarlamalar yapıldı.

İlki çok tutulunca tabii ki ikincisi de çekildi: A3 (2003-2013)

2003 Genea Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ikinci nesil A3, birinci nesil gibi üç kapılı bir gövde tasarımına sahipti. Bir yıl sonra ise beş kapılı versiyonu piyasaya sürüldü. İkinci nesil A3, TFSI (Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu) adında dizel ve benzinli motorlar sunuyordu. Gelişen otomatik şanzıman akımını yakalamaya çalışan Audi, ‘S Tronic) aı verilen yeni bir otomatik şanzımanı da bu modele ekledi.

2005 yılında, aracın iç tasarımında daha fazla premium detay ve dış tasarımda daha kozmetik değişikliklerin yer aldığı ‘S Line’ modeli piyasaya sürüldü. 2006 yılında, hen üç kapılı hem de beş kapılı versiyonları sunulan S3’ün ikinci nesil lansmanı gerçekleşti. Audi, bu nesilde Volkswagen’den temin ettiği FSI benzinli motoru kullandı.

2008, A3 için kırılma noktası oldu

2008 yılı A3 için oldukça önemli bir yıldı çünkü arabanın ön ve arka dış tasarımları tamamen revize edildi ve çeşitli kozmetik değişiklikler yapıldı. Yeni bir çift kavramalı şanzıman eklendi; bu, kanatlar aracılığı ile vites değiştirme özelliğine sahip yedi vitesli bir şanzımana sahip olduğu anlamına geliyordu.

Günümüzün en popüler A3 modellerinden olan RS3 Sportback ise 2011 yılının başlarında piyasaya sürüldü. RS3’te 249 beygir gücündeki beş silindirli turboşarjlı motor kullanılıyordu ve bu da onu oldukça ön plana çıkartıyordu. RS3, bu motor sayesinde 4.6 saniyede 0-100 km hıza ulaşıyordu. Hafif karbon fiberle güçlendirilmiş ön kanatlar da dahil olmak üzere içte ve dışta kendine özgü bir stile sahipti.

Artık daha keskin bir tasarıma sahip: A3 (2013-2019)

Üçüncü nesil Audi A3, ilk kez lansmana özel hem üç hem de beş kapılı modelleri ile tanıtıldı. Ayrıca, bu yıl A3 serisine bir sedan gövde stili eklendi. S3 ve RS3, ikinci nesil versiyonlarına göre güncellenmiş güç aktarma parçları ve ekiplanlarına sahipti. S3, 220 beygir 2.0 litrelik bir benzinli motor ile güçlendirildi. Daha doğa dostu otomobillerin üretilmesi noktasında baskılarının artmasıyla birlikte Audi, çevreye daha duyarlı birkaç model de tanıttı.

RS3, 2015 yılında turboşarjlı beş silindirli motor ile tekrar yenilendi. A3 Sportback gibi beş kapılı bir tasarıma sahipti. 2017 yılında ise biraz revize edilmiş bir görünüm ve iç geliştirmeler ile yenilenen A3’te geleneksel göstergeler yerini 12,3 inçlik ekranlara bıraktı. 2017 yılında ise RS3, ilk kez sedan formunda piyasaya sürüldü.

Ve güncel model: A3 (2020-Güncel)

Pandemi dolayısıyla 2020 yılında çevrimiçi olarak tanıtılan dördüncü nesil A3, SEAT Leon Mk4, Skoda Octavia Mk4 ve Volkswagen Golf Mk8 tarafından da kullanılan MQB evo platformunu kullanıyordu. Keskin ve şık bir tasarım ile revize edilen model, iç ve dış tasarım konusunda oldukça büyük revizelere sahipti. Ayrıca A3 Sportback, ilk zamanlara göre popülaritesini oldukça kaybeden üç kapılı tasarımın kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte beş kapılı olarak piyasaya sürüldü. Sedan ve cabriolet de sportback ile aynı güncellenmiş stile sahipti.

Dördüncü nesil A3, geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, 10,25 inç sanal ekran ve orta kısımda 10,1 inç dokunmatik ekla tamamen dijitalleşen ilk nesildi. 1.0 ve 1.5 litrelik TFSI ve 2.0 litrelik TDI motorlara sahip yeni bir dizi ekonomik motoru da barındırıyordu.

Tüm bu ele aldığımız Audi A3 modelleri, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra mükemmel performansı ve yüksek teknoloji barındıran özellikleriyle rakiplerine karşı gözle görülür bir üstünlük sağladı. Peki sizin bu modeller arasında en beğendiğiniz hangisi oldu?