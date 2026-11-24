Audi, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda dokunmatik ekranın altından motorlu mekanizmayla dışarı çıkan gizli fiziksel tuş paneli için patent aldı.

Audi, sürücü ihtiyaç duyana kadar dokunmatik ekranın arkasında gizlenen motorlu bir ön konsol tuş paneli için patent başvurusunda bulundu. Almanya’da yapılan başvuru, ekranın alt kenarından dışarı doğru açılan ve kullanılmadığında yeniden yuvasına çekilen fiziksel bir düğme çubuğunu tanımlıyor.

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Bu tasarım, menfez ayarı için bile menülerde gezinmeyi gerektiren tamamen dokunmatik kokpitlere yönelik şikayetlere yanıt niteliği taşıyor. Henüz seri üretim için doğrulanmayan sistem, yeni A2 E-Tron modelinde ses düğmesi ve cam anahtarları gibi fiziksel kontrolleri geri getiren markanın yeni yönelimiyle örtüşüyor.

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Motorlu tuş paneli nasıl çalışıyor?

Audi’nin tasarımında ekran sabit kalırken, arkasına gizlenen motorlu tuş çubuğu araç çalıştırıldığında, sesli komutla veya el hareketiyle ekranın hemen altına iniyor. İhtiyaç kalmadığında ise yeniden konsolla sıfırlanacak şekilde geri çekiliyor.

Panel gizliyken ekrandaki "dijital ikiz" arayüzü aynı kontrolleri birebir aynı sırayla sunmaya devam ediyor, böylece dokunmatik kullanım tercih edenler işlev kaybı yaşamıyor. Ayrıca tuş çubuğu açıldığında ekrandaki sanal düğmelere gerek kalmadığı için video oynatma gibi medya ekranlarında daha fazla alan açılıyor.

Patentli tuş çubuğu, sade konsol tasarımını bozmadan dokunsal kontrolleri devreye sokarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor ancak ekran arkasına gizlenen motorlu mekanizmanın hareketli parçalar içermesi, zamanla arıza ve onarım ihtiyacı doğurabilecek bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Sistemin hangi modelde üretime geçeceği ise henüz belirsiz.