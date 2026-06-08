Avatar: The Last Airbender Oyunu İptal Edildi

2024'te duyurulan Avatar: The Last Airbender RPG oyununun iptal edildiği açıklandı.

2005 yılında yayımlanan Avatar: The Last Airbender, tarihin en çok sevilen animasyonlarından biri olmayı başarmıştı. 2024 yılında ise AAA seviyesinde RPG türünde bir The Last Airbender oyununun geleceği duyurulmuştu. Oyun, Saber Interactive tarafından geliştirilecekti. Tamamen yeni bir Avatar'ı konu edinecek ve oyuncuları binlerce yıl geriye götürecek bir yapım olacaktı.

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2027 veya 2028 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleenn The Last Airbender oyunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen haberler, dizinin hayranı olan oyunseverleri üzecek cinsten. Öyle ki Avatar: The Last Airbender oyunu iptal edildi.

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Paramount, projeye devam etmeme kararı aldı

Maalesef 2 yılın ardından gelen haberler, oyunun fişinin çekildiğini gösterdi. Paramount Games Studio yöneticisi Shawn Kittelsen tarafından yapılan açıklamada geçen yılın sonbaharındaki Paramount Skydance birleşmesinde geliştirme aşamasında olmadığı ve o zamandan beri de geliştirilmediği belirtildi.

Burada Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin oyununa benzer bir durum var. O oyun da yapım aşamasında değildi ancak Paramount geliştirmeye devam etme kararı almıştı. The Last Airbender’de ise proje rafa kaldırıldı ve devam etmeme kararı alındı. Neden devam edilmediği konusunda ise bir bilgi yok.