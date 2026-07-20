Avengers: Doomsday'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

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Marvel Studios, merakla beklenen Avengers: Doomsday filminin ilk resmî fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu.

Marvel Sinematik Evreni'nin bir sonraki büyük filmi olan Avengers: Doomsday için beklenen ilk fragman yayımlandı.

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Yıkılmış ve alevler içindeki "Xavier's School for Gifted Youngsters" sahneleriyle açılış yapan fragmanda, Patrick Stewart'ın canlandırdığı Professor X karakteri pencereden dışarıdaki devasa patlamayı izliyor. Arka planda yankılanan ses ise filmi tabiri caizse özetliyor: "Bir şey geliyor. Durduramayabileceğimiz bir şey."

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Avengers: Doomsday ilk fragmanı

Fragmanda Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom karakteri de yeniden boy gösteriyor. Karakterin daha önce "The Fantastic Four: First Steps" yapımındakine benzer şekilde yine yan profilden çizilen görüntüsü, bu yapımda biraz daha detaylandırılmış durumda.

Sahnelerin devamında anlatıcılığı Chris Hemsworth'ün canlandırdığı Thor devralıyor. Thor, hem eski hem de yeni Avengers üyelerine seslenerek daha önce kendisinden ve mevcut ekipten çok daha güçlü kahramanlarla birlikte savaştığını ancak hepsinin hayatını kaybettiğini dile getiriyor.

Vizyon tarihi belli oldu

Avengers: Doomsday, 18 Aralık tarihinde vizyona girecek. Filmin devamı olan Avengers: Secret Wars ise bir yıl aradan sonra sinemalarda olacak.