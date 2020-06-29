Marvel filmlerinde şimdiye kadar karşımıza çıkan en büyük kötü olan Thanos’u gölgede bırakacak bir süper kötü yakında hayatımıza girecek. Eskiden hakları Fox’ta olan bir karakter Marvel’ın yeni döneminde beyaz perdede olacak.

Son on yılın maddi anlamda belki de en başarılı olan serisi Marvel Sinematik Evreni oldu. Bu evrende yer alan son iki Avengers filmiyse karşımıza serinin en büyük kötüsü olan Thanos’u çıkarmıştı. Ne yazık ki bu karakter serinin sonunda hikâyeden çıkmıştı.

Şimdiye kadar etkileyici kötüler üretmek konusunda sıkıntılar yaşayan Marvel, genellikle düşmanlarını tek kullanımlık seçiyor. MCU’nun 4. ve 5. fazı için gereken büyük kötüyse söylentilere göre Fox’tan gelen bir karakter.

Latveria’ya yola çıkıyoruz:

Fox’un Disney tarafından satın alınmasıyla birlikte Marvel, başta Fantastik Dörtlü ve Doctor Doom olmak üzere pek çok karakterin haklarını geri kazanmıştı. Yeni dönemde Marvel’ın ilk ailesinin beyaz perdeye geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Görünüşe göre Marvel, Latveria’yı da yeni dönemde kullanacak. Serinin esas kötüsü olarak Doctor Doom ismi üzerinde duruluyor. Fox’un karakteri beyaz perdeye aktarmaktaki epik başarısızlığından ders çıkarak Marvel, karakteri durup durup “Richards!” diye bağıran bir karakterden fazlası hâline getirmek istiyor.

Avrupa’da teknolojisi fazla gelişmiş bir diktatörlük olan Latveria, Doctor Doom tarafından yönetiliyor. Öte yandan hikâyenin ilerisinde Lucia Von Bardas’ın da hikâyeye dâhil olacağı ifade ediliyor. Çizgi romanlarda kendisi Doom’dan sonra Latveria’nın yönetimini üstleniyordu. Kendisini oraya getirenler de Amerikalılardı.

Marvel planlarını netleştiriyor:

Yeni baş kötünün Doom olacağı haberi çizgi roman hayranlarını pek de şaşırtmayacaktır. MCU Cosmic’ten Jeremy Conrad’ın verdiği bilgilere göre yeni baş kötümüz olacak olan Doom, kendi hikâye arka planıyla gelecek ve Marvel Sinematik Evreni'ni genişletecek.

Bardas’ın ne zaman hikâyeye dâhil olacağını ya da onu kimin canlandıracağını bilmiyoruz. Yeni gelecek olan Marvel filmleri ve dizileriyle birlikte biz de hikâyenin ne yöne ilerleyeceği konusunda bilgiler elde edeceğiz. Sizce Doctor Doom, Marvel’ın aradığı ikonik kötü olabilir mi?