İrlanda'da bir mahkeme, TikTok'a 600 milyon dolar ceza kesti. Bu cezanın nedeni, kullanıcı verilerinin izinsizce Çin'e aktarılmasıydı. TikTok'un karara itiraz etmesi bekleniyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, Avrupa'da dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Avrupa Birliği ülkelerindeki TikTok kullanıcılarının verilerinin izinsizce Çin'e aktarıldığını tespit etti. Konuyu inceleyen mahkeme de TikTok'a okkalı bir ceza kesti.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) göre çevrim içi platformların, kullanıcı verilerini üçüncü taraf bölgelere aktarmamaları gerekiyor. Ancak TikTok hem bu konuda kullanıcıları yeterince bilgilendirmedi hem de söz konusu verilerin Avrupa Birliği standartlarında korunduğunu ispatlayamadı. TikTok, verilerin Avrupa Birliği'nde bulunan sunucularda saklandığını ancak Çin'den uzaktan erişim imkânı olduğunu söylemiş olsa da mahkeme, bu savunmayı yeterli bulmadı.

600 milyon dolar para cezası kesildi

İrlandalılar yetkililer, yaptıkları inceleme sonucunda TikTok'a 600 milyon dolar para cezası kesilmesine karar verdiler. TikTok tarafından yapılan yapılan resmî bir açıklama olmasa da yetkililer, şirketin bu mahkeme kararına itiraz etmesini bekliyorlar. Yapılan açıklamalarda bu cezanın GDPR kapsamındaki en büyük üçüncü ceza olduğu ifade edildi.

Bu arada; TikTok, bu işten sadece para cezası ile kurtulamayacak. Şirketin, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için 6 aylık bir süresi olacak. Avrupa Birliği, bu süreçte Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uyum bekleyecek. TikTok bunu yaparsa sorun kalmayacak. Aksi takdirde yeni ve daha büyük cezalar gündeme gelecek.