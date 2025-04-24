Avrupa Komisyonu, Apple ile Meta'ya okkalı cezalar kesti. Meta'ya uygulanan ceza nispeten düşük olsa da Apple, ciddi para ödemek zorunda kalacak. Peki Avrupa Birliği, neden böyle bir ceza kesti?

Avrupa Komisyonu, ABD merkezli teknoloji devleri Apple ile Meta'ya ceza kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada her iki firmanın da Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında cezalandırıldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Apple'a 500 milyon euro, Meta'ya ise 200 milyon euro para cezası kesildi. Apple ve Meta ile görüşme hâlinde olunduğunu belirten yetkililer, her iki firmanın da 60 gün içerisinde yeni adımlar atması gerektiğini açıkladılar. Aksi takdirde uygulanan para cezasının periyodik olarak yenilenmesi gündeme gelecek.

Peki Apple ile Meta'ya neden böyle cezalar kesildi?

Yapılan açıklamada Apple'ın ceza almasının nedeni olarak App Store politikaları gösterildi. Avrupa Komisyonu'na göre App Store'da uygulama yayımlayan geliştiriciler, müşterilerini App Store dışındaki alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeli, onları bu tekliflere yönlendirebilmeli ve satın alma yapmalarına olanak tanıyabilmeliydi. Ancak Apple'ın buna izin vermediği tespit edildi.

Avrupa Birliği, Apple'ı uzun zamandır sıkıştırıyor:

Meta'ya kesilen cezanın nedeni ise kullanıcı verilerinin kullanım şekli. Hatırlayan okurlarımız vardır; Meta, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılarına ücretli abonelik sunuyor. Bu kullanıcıların verileri, reklamlar için kullanılmıyor. Ücretsiz kullanıcılar ise kişiselleştirilmiş reklamlar görmeye devam ediyor. Avrupa Birliği, bu iki hizmetin birbirine eşdeğer olmadığını, ayrıca kullanıcılara verilerinin birleştirilmesi için onay verme özgürlüğü sunulmadığı için ceza kesildiğini açıkladı.