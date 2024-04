Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1 Nisan şakası ile uzay meraklılarını trolledi. "Dünya'nın gerçek şekli" açıklamasıyla yumurta şeklinde bir Dünya görseli paylaşan ESA, kısa süreliğine de olsa takipçilerini kandırmayı başardı.

Son yıllarda Dünya'nın aslında yuvarlak olmadığını savunan "düz Dünyacıların" sayısı yuhaf bir şekilde artışa geçti. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu kişilerle alay etmek amacıyla şaşırtan bir 1 Nisan paylaşımı yaptı.

Paylaşımda Dünya'nın şeklinin aslında tam da yuvarlak olmadığı, daha çok bir yumurtaya benzediği ifade ediliyordu ve bu açıklamayı destekleyen bir görsel de paylaşıldı. Bu görsel çok kısa sürede internette yayıldı ve pek çok kişi de bu paylaşımı gerçek zannederek paylaştı.

Bu yıl 1 Nisan ile Paskalya'nın aynı döneme denk gelmesinden dolayı böyle bir şaka yapan ESA, bilimsel kurumlar arasında en dikkat çeken ve en çok kişiyi kandıran şakayı da yapmış oldu. Öte yandan şaka yapmayı seven tek bilimsel organizasyon da ESA değildi.

Bilim kurumlarının diğer şakaları şu şekildeydi:

Hadron çarpıştırıcısı ile bilinen CERN, kuruluşlarının 70. yılında isimlerini "Network of Experiments for Research and Development in Society (NERDS)" olarak değiştireceğini açıkladı. Elbette bu da bir şakaydı. NERDS sözcüğü, televizyon çevirisiyle "İnekler" anlamına geliyor.

Şakalardan nasibini alanlar arasında astrologlar ve homeopati destekçileri de yer aldı. Jim Al-Khalili, "Suyun hafızası için kuantum dolaşıklığı" adlı uydurma, araştırmacıları bile gerçek olmayan bir makale yayımladı. Araştırmada "çoklu mesaj paylaşımlı astroloji" adlı yeni bir astrolojik yaklaşım açıklandı. Tabii ki öyle bir şey de yok.

Diğer şaka makaleleri ise tutulmaları merkezine aldı. Bu şakalardan birinde, hazır güneş de tutulmuşken Güneş ile Merkür arasında yer aldığı düşünülen Vulcan (Star Trek'teki değil) gezegeninin aranacağı belirtilirken, bir başka araştırma ise en çok güneş tutulması gören ırkın hangisi olduğunu inceledi. Cevap, yüzlerce milyon yıldır evrim geçirmekle işi olmayan at nalı yengeçleri çıktı.

Sizin en beğendiğiniz 1 Nisan şakası hangisi oldu?