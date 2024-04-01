Her yıl olduğu gibi 1 Nisan şakalar ve kahkahalar eşliğinde geçen bir gün. Ancak bazı şakalar var ki, insanın tüylerini ürpertiyor ve şaka olmaktan çıkarak korkunç bir hal alıyor. Bu içerikte, korkunç boyutlara ulaşan 1 Nisan şakalarını listeliyoruz.

Esprili ve renkli bir gün olması gereken 1 nisan, kimilerinin karanlık mizahın sınırlarını zorlaması sebebiyle bazen oldukça karanlık anlara da meydan yaratabiliyor.

Temelinde neşe ve eğlence yatsa da bazen 1 nisan şakaları öyle boyutlara ulaşıyor ki, büyük kitlelerde bir panik dalgası yaratmayı bile başarıyor. Hazırsanız korku yaymayı başaran 1 nisan şakalarının derinliklerine inmeye başlayalım.

Franklin Enstitüsü Bilim Müzesi insanları dünyanın sonunun geleceğine inandırmıştı.

1940 yılında gerçekleşen bu olayda, Philadelphia'daki Franklin Enstitüsü Bilim Müzesi'nin sözcüsü William Castellini yaptığı basın açıklamasıyla kitlesel bir panik yaratmıştı.

Yaptığı açıklamada “Dünya'nın sonunun yaklaştığı en kötü korkularınız gerçekleşiyor. Philadelphia'daki Franklin Enstitüsü astronomları bu korkunç gerçeği doğruladı. Bilim insanları, yarın Doğu Standart Saati'nde saat 3'te dünyanın sonunun geleceğini öngörüyorlar. Bu kesinlikle bir 1 nisan şakası değil." diyen Castellini, aslında yaklaşan bir etkinliğin tanıtımını yapmayı amaçlıyordu.

Fakat işler istediği gibi gitmedi ve bu açıklama, insanlar panik olarak acil hatları aramaya başlamasıyla sonuçlandı. Bu tatsız 1 nisan şakası William Castellini’nin işten çıkarılmasına sebep oldu.

Yanardağ patlaması şakası da panikle son bulmuştu.

1980 yılında gerçekleşen bu olayda, bir kişi Boston civarında bir yanardağın patladığını iddia ederek büyük bir korku ve panik dalgasının esmesine sebep olmuştu.

Massachusetts eyaletinde bir yanardağ olmasa da bu şakaya maruz kalan insanlar mantıkla düşünmeyi bir kenara bırakarak büyük bir panik yaşamıştı.

Boston'daki WNAC-TV kanalından bir yapımcı tarafından yapılan bu şakada, Massachusetts'teki Milton'da bulunan bir dağın birdenbire yanardağa dönüştüğünü duyurdu. Yayının sonunda, bunun bir şaka olduğu belirtilse de yaratılan etkiyi geri almak için çok geçti.

Bu tatsız şaka insanların oldukça korkması ve de şakayı yapan kişinin işten kovulmasıyla sonuçlandı.

Bir annenin okulda silahlı saldırı olduğu konusunda yaptığı “şaka” şaka olmaktan çıkmıştı.

2014 yılında, Angela Timmons isimli bir kadın 1 nisan şakası yapmak için oldukça uygunsuz bir konu seçmiş ve okulda silahlı saldırı olduğu yönünde bir söylenti yaymıştı.

Kızına, çalıştığı okulda silah sesleri duyduğunu söyleyerek kendince şaka yapan Timmons’un bu şakası hızla bir panik hali yarattı.

Kızının annesine ulaşamaması üzerine acil hatları aramasıyla daha da büyüyen bu olay polisin de gelmesiyle çevrede büyük bir korku yarattı.

Bu olay şakayı yapan Timmons’ın tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Bir 1 nisan şakası düşünün ki Orta Doğu’daki gerilimleri körüklüyor…

1986 yılında yaşanan bu olayda bir İsrail istihbarat ajanı Orta Doğu'da oldukça bir karmaşaya yol açacak bir şaka yaptı.

Bir İsrail istihbarat subayı tarafından düzenlenen şakanın parçası olarak, İsrail'in devlete ait radyosundan yapılan anonsla, Lübnanlı lider Nabih Berri'nin öldürüldüğünü duyuruldu.

Tabii ki haber sahteydi ve bu haber yalnızca radyo dinleyicilerinin değil, o zamanın Savunma Bakanı Yitzhak Rabin'in bile kulağına gitmeyi başardı. Hatta durum böyle kalmadı, asılsız haber Lübnan’a da ulaştı.

Şaka olmaktan çıkan bu durum diplomatik bir gerginliğe yol açtı ve tarafların özür dilemesi ve uzlaşması sonucu konu kapatıldı.

Virgin Group’un sahibi Richard Branson tarafından yapılan bu 1 nisan şakası hâlâ daha konuşulmaya devam ediyor.

1989 yılında yapılan bu şakada, Branson ufoya benzemesi için özel olarak tasarlanmış bir sıcak hava balonunu uçurarak insanları kandırmayı başarmıştı.

Sıcak hava balonunu gören kişiler büyük bir panikle acil hatları aramış, bunun üzerine polisler “ufo” görünümlü sıcak hava balonunun indiği bölgeye gitmişti.

Polislerin balona ulaştığı esnada balonun içinden uzaylı kostümü giymiş birinin dışarı çıkmasıyla yaşanılan panik daha da artmış ve hatta polislerden biri bu olay hakkında "20 yıllık polislik hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum" demişti.

Daha sonra bu olayın perde arkası aralansa da şakanın sahibi Branson, çevrede çok büyük bir paniğe sebep olduğu konusunda eleştiriler almıştı.

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