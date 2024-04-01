Her sene Nisan ayı geldiğinde, muziplik dolu bir atmosfer dünyayı sarıyor. Yüzlerimizi güldüren 1 Nisan şakaları bazen öyle boyutlara ulaşıyor ki yapan kişiye oldukça büyük bir masraf çıkartıyor. Bu içerikte, bugüne kadar yapılmış en pahalı 1 Nisan şakalarına göz atacağız.

Mizah, eğlence ve bazen de aldatmaca rüzgârları esen 1 nisan geleneği, her yıl neşelenmemizi sağlayan renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bireylere ek olarak, dev markalar ya da kuruluşların da eksik kalmadığı bu gelenekte gerçekten kıvrak zekâların eseri olan oldukça muzip şakalara şahitlik ediyoruz. Bu şakalar genelde düşük bütçeli olsa da bazen hazırlığı ya da sonuçları sebebiyle büyük maliyetlere de ulaşabiliyor.

İnsanları güldürürken cüzdanları üzen 1 nisan şakalarına göz atmaya başlayalım.

FBI’ın olaya dahil olması ve 27.500 dolarlık bir tazminatla sonuçlanan “dot.com” şakasıyla başlayalım.

1999 yılında, “dot.com balonu” olarak bilinen internet ve bilgisayar teknolojilerine olan ilginin oldukça arttığı dönemde, bazı şakacılar insanların bu ilgisini eğlenceye çevirmeye karar verdiler.

Şaka için, "Webnode" adında bir web sitesi oluşturarak devletten 4 milyar dolar ödenek aldıklarını iddia eden şakacılar, sitede düğümleri (node) 100 dolara sattıklarını belirttiler.

Aslında bir bilgisayar düğümünün 100 dolar olması şakanın bir parçasıydı ama çok büyük bir taleple karşılaşınca esprinin anlaşılmadığını anlayan şakacılar için artık biraz geçti…

Her ne kadar bunun bir şaka olduğu ortaya çıksa da FBI şirketi inceleme altına aldı ve bu şaka 27.500 dolarlık bir tazminatla sonuçlandı…

Amerika’nın ünlü markası Taco Bell’in yaptığı bu şaka ona 50.000 dolara mal oldu.

Taco Bell 1996 yılında Philadelphia’daki Özgürlük Çanı’nı (Liberty Bell) satın alacağıyla ilgili reklamlar vermeye başladı.

Reklamlarda, Liberty Bell'i "Taco Liberty Bell" olarak yeniden adlandırdı ve bunu ulusal borcu azaltmak için yaptığını söyledi.

Reklamların ardından devlet yetkilileri arasında anlaşmanın gerçek olup olmadığını anlamak için bir panik rüzgârı esti. Hatta, acil bir basın toplantısı düzenlenerek anlaşmanın gerçek olmadığı duyuruldu.

Bunun üzerine Taco Bell, şaka yaptığını kabul ederek çanın korunması için kullanılmak üzere 50.000 dolar bağış yapacağını belirtti.

Reklamlar sonucunda artan satışlarla zararını karşılamış olsa da bu şaka Taco Bell’e biraz pahalıya patlamış gibi görünüyor.

Bir çalışanını araba kazandığı konusunda kandıran restoranın şakası da davayla sonuçlandı.

2001 yılında Florida'da da bulunan Hooters isimli bir restoranda çalışan Jodee Berry, en çok bira satan garsonun yeni bir Toyota kazanacağı bir yarışmayı kazandı.

Ancak aracını teslim almayı beklerken, kendisine bir Star Wars karakteri olan Yoda bebeği hediye edildi. Restoran burada “toy-yoda” (oyuncak Yoda) şakası yaparak çalışanlarını gafil avlamıştı.

Bu duruma oldukça sinirlenen çalışan restoran sahiplerini vadedilen ödülün verilmemesi sebebiyle dava etti.

Dava sonucunda, taraflar belirli bir miktar karşılığında anlaşarak dava sürecini sonlandırdılar. Bu şakanın Yoda oyuncağından daha pahalıya patladığı kesin!

Elon Musk’ın “Tesla iflas etti.” diyen gönderisi oldukça pahalıya patlamıştı.

“Tesla İflas Ediyor. Palo Alto, Kaliforniya, 1 Nisan 2018 -- Paskalya Yumurtalarının son çare toplu satışı da dahil olmak üzere yoğun para toplama çabalarına rağmen, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten üzüntü duyuyoruz. O kadar iflas etti ki inanamazsın.” içeren bu gönderi aslında Musk tarafından yapılan bir şakaydı. Ama işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi.

Elon Musk’ın bu gönderisinin ardından Tesla yatırımcıları panikle hisselerini satmaya koşmuş, bu da hisselerde %7 düşüş yaşanmasına sebep olmuştu.

Yani Musk, basit bir 1 nisan şakası için büyük bir bedel ödedi…

BMW’nin ters psikoloji yaparak kurguladığı 1 nisan şakası da oldukça yüksek bütçeliydi.

Genellikle markaların 1 nisan'da şaka yapmak adına verdiği vaatleri yerine getirmeyeceğini düşünen kişileri kandırmak üzere tasarlanan bu şaka oldukça zekice.

BMW bu durumdan faydalanmak adına ters psikoloji yaparak, tam 1 nisan günü bir reklam yayınlıyor. Yayınladığı reklamda, insanları belirli bir BMW bayisini ziyaret etmeye ve "Tom" adlı bir kişiyi sormaya davet ediyor. Reklamda bunu yapan ilk kişinin 1 adet BMW 1 serisi kazanacağı söyleniyor.

Tabii reklamı görenlerin büyük çoğunluğu bunun bir şaka olduğunu düşünerek pek de üzerinde durmuyorlar.

Şansını denemek isteyen bir kişi söylenenleri yapıyor ve bir adet BMW 1 serisinin sahibi oluyor. BMW de bu masrafa karşılık hala daha konuşularak takdir göreceği bir kampanyaya imza atmış oluyor.

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