Starship'in Fırlatma Anı Paylaşıldı [Video]

SpaceX, yaptığı sunumda bugüne kadar ki en büyük uzay görevi roketi olacak Starship hakkında yeni bilgiler verdi. Sunumu yapan Elon Musk, Starship’in fırlatılışının animasyonunu yayınladı.

Elon Musk, uzun süre sonra SpaceX’in Starship roketi hakkına büyük bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama sırasında SpaceX, Starship’i fırlatabilecek büyük bir fırlatma sisteminin nasıl çalışabileceğini gösterdi.

Paylaşılan Starship fırlatma animasyonunu sizlerle paylaşacağız ancak öncesinde konudan biraz uzak olan okurlarımız için SpaceX’in Starship roketinin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu sizlere aktarmak istedik. Gelin bir göz atalım.

Starship roketi neden bu kadar önemli?

SpaceX'in Starship (Super Heavy Booster şeklinde de geçiyor) uzay aracı hem mürettebatı hem de kargoyu Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve ötesine taşımak için tasarlanmış tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım sistemidir. 120 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olan Starship roketi, Dünya yörüngesine 100 tonu aşan taşıma kabiliyeti ile dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı olacak.

Bu fırlatma gücü ile Starship, uyduları şu ana kadar gönderilenden çok daha uzaklara gönderebilme imkanı sunacak ve bu işlemi şu anda kullanılan Falcon roketlerinden daha ucuz bir maliyetle yapacak. Böylece gelecekte çok daha fazla uzay görevinin önünü de açmış olacak. SpaceX’in Starship uzay aracını geliştirmekteki ana amacı önce Ay'a ve ardından da Mars'a insan ve yük taşımak ve bunu çok daha hızlı yapabilmek..

Musk’ın dediğine göre Starship, şimdiye kadar uzaya giden en büyük roket olan Satürn V'in itiş gücünün iki katından fazlasına sahip. Roketin şu anda 29 Raptor motoru var ancak gelecekte bu sayı 33'e kadar çıkabilir.

SpaceX tarafından Starship fırlatılışını temsilen yapılan animasyon videosu

Elon Musk’ın dediğine göre Starship roketinin ateşleyicisi havada 6 dakika geçirecek. 6 dakikanın 2 dakikası yükseliş ve 4 dakikası da iniş için ayrılacak. Gelecekte bu sistem her 6-8 saat aralığında tekrardan kullanabilecek ve böylece günde 3 fırlatış gerçekleştirilebilecek.

Yüzlerce ton taşıyabilmesinin yanı sıra Starship, gerçekten Musk'ın söylediği gibi uygun fiyatlı fırlatma yapabilirse bu uzay yolculuğunda bir devrim yaratabilir. Yaptığı açıklamada Musk, Starship fırlatmasının uçuş başına 10 milyon dolardan az bir miktara mâl olabileceğini belirtti. Karşılaştırma yapacak olursak Falcon 9’un bir fırlatması 60 milyon dolara mâl oluyor.

SpaceX, Starship'i aynı zamanda prototipini de inşa ettiği Starbase adlı Teksas'taki Boca Chica tesisinden fırlatmak istiyor. Şirket henüz bunu yapmak için Federal Havacılık İdaresi'nden onay alamadı. Starship roketinin uzay yolculuğunda devrim yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.