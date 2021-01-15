Dijital yayıncılığın her geçen gün daha da popüler olduğu günümüz dünyasında siz de birden fazla sosyal medya platformunda aynı anda canlı yayın yapabilir ve sesinizi hedef kitlenize duyurabilirsiniz. Facebook, Instagram, YouTube gibi platformlarda aynı anda canlı yayın yapmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Zaten giderek yaygınlaşmakta olan yeni dijital yayın anlayışı, içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle çok daha hızlı bir şekilde popüler olmaya başladı. Öyle ki birden çok sosyal medya ya da video izleme platformunda aynı anda canlı yayın yapan pek çok yayıncı var. Siz de birden çok platformda aynı anda canlı yayın yapabilir ve sesinizi tüm dijital dünyaya aynı anda duyurabilirsiniz.

Peki, birden çok platformda aynı anda canlı yayın nasıl yapılır? Elbette dijital yayın için sahip olmanız gereken bazı temel altyapı ihtiyaçları var. Güçlü bir internet bağlantısı, iyi bir kamera ve kaliteli bir mikrofonun yanı sıra aynı anda canlı yayın yapmanıza imkan veren bir çoklu akış platformuna ihtiyacınız var. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch gibi platformlarda aynı anda canlı yayın yapabilmek için ihtiyacınız olanları anlattık.

Birden çok platformda aynı anda canlı yayın yapmak için bilmeniz gerekenler:

Birden çok sosyal medya ve video izleme platformunda aynı anda canlı yayın yapmak için ihtiyacınız olan ilk şey elbette kaliteli bir içerik. Takipçilerinizin ilgisini çekecek ve sizi diğer yayıncılardan farklı kılacak bir yayın içeriğine ihtiyacınız var. İşin en önemli noktasını çözdükten sonra sıra altyapı ihtiyaçlarına geliyor.

Yayın yaptığınız platform sayısı arttıkça ihtiyacınız olan internet bağlantı gücü ve işlemci gücü artacaktır. Bu nedenle VDSL ya da fiber internet bağlantısı ile beraber bilgisayarın böyle bir yayını kaldıracak kadar işlemci gücüne sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Yayın içeriğinize göre arkanızda bir yeşil perdeye, kaliteli bir mikrofona ve görüntünüzü en iyi şekilde yansıtacak bir kameraya ihtiyacınız olabilir. Elbette bilgisayarın, tabletin ya da akıllı telefonun dahili mikrofon ve kamerasıyla da yayın yapmanız mümkün ancak görüntünün ve sesin izleyiciyi tatmin edecek kalitede olduğundan emin olmalısınız.

Birden fazla platformda aynı anda canlı yayın yapmanızı sağlayacak bir çoklu akış platformuna ihtiyacınız var. Ufak bir araştırma ile bu hizmeti veren onlarca farklı ücretli ve ücretsiz platforma ulaşabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış durumda. Anlatacağımız yöntem restream.io internet sitesi üzerinden çoklu yayın işlemini anlatıyor ancak her platformda benzer adımları uygulayabilirsiniz.

Farklı platformlarda nasıl aynı anda canlı yayın yapılır?

Adım #1: Buradan restream.io internet sitesini açın.

Buradan restream.io internet sitesini açın. Adım #2: Kendinize bir hesap oluşturun.

Kendinize bir hesap oluşturun. Adım #3: Ardından çoklu yayın yapacağınız platformların hesap bilgileriyle giriş yapın.

Ardından çoklu yayın yapacağınız platformların hesap bilgileriyle giriş yapın. Adım #4: Yayın sayfasından canlı yayının yayınlanacağı hesaplarınızı seçin.

Yayın sayfasından canlı yayının yayınlanacağı hesaplarınızı seçin. Adım #5: Enter Live Studio butonuna tıklayın.

Enter Live Studio butonuna tıklayın. Adım #6: Gerekli düzenlemeleri yapın ve Go Live butonu ile yayına başlayın.

Adım #1: restream.io internet sitesini açın:

restream.io internet sitesi, birden çok platformda aynı anda canlı yapmanıza imkan sunan bir çoklu akış platformudur. Temel kullanım için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor ancak ihtiyaçlarınız artarsa ve farklı özellikler isterseniz platformun ücretli abonelik planlarını inceleyebilirsiniz.

Adım #2: Kendinize bir hesap oluşturun:

restream.io internet sitesi üzerinden farklı platformlarda aynı anda canlı yayın yapabilmek için bir hesap açmalısınız. Bunun için kendinize bir kullanıcı adı belirlemeli, güncel olarak kullandığınız e-posta adresini yazmalı ve güçlü bir şifre belirlemelisiniz.

Adım #3: Ardından çoklu yayın yapacağınız platformların hesap bilgileriyle giriş yapın:

Kendinize bir restream.io hesabı oluşturduktan sonra aynı anda canlı yayın yapacağınız hesaplarınıza da platform üzerinden giriş yapmalısınız. Platform üzerinden dünya çapında kullanılan neredeyse tüm platformlara giriş yapmanız ve bu platformlar üzerinden aynı anda canlı yayın yapmanız mümkün.

Adım #4: Yayın sayfasından canlı yayının yayınlanacağı hesaplarınızı seçin:

Platform üzerinden giriş yaptığınız tüm hesaplardan aynı anda canlı yayın yapmak zorunda değilsiniz. Hesapların yanında bulunan onay butonları ile o an canlı yayın yapmak istediğiniz platformları tek tek seçebilirsiniz.

Adım #5: Enter Live Studio butonuna tıklayın:

Hangi platformlarda yayın yapacağınıza karar verdikten sonra Enter Live Studio butonu ile canlı yayın ekranını açın. Burada yayına girmeden önce görüntü ve sesi deneyebilir, bağlantı ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Adım #6: Gerekli düzenlemeleri yapın ve Go Live butonu ile yayına başlayın:

Birden fazla platformda aynı anda canlı yayın öncesi yayın yapmak istediğiniz hesapları seçtikten ve son düzenlemeleri yaptıktan sonra Go Live butonu ile canlı yayını başlatabilirsiniz. Hesaplarınız üzerinden yapılan yorumları yayın sayfası üzerinde görebilirsiniz.

Birden fazla platformda aynı anda canlı yapmak isteyen kullanıcıların yapması gereken işlemleri tüm detaylarıyla adım adım anlattık. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de dijital yayıncılık dünyasına bir adım atabilir ve hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.