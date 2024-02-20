Aynı işlemde bir akıllı telefonun hesap makinesi uygulaması ile normal hesap makinesinin farklı sonuçlar vermesi sosyal medyada gündem oldu. Peki bu farkın sebebi neydi?

Gün geçmiyor ki sosyal medya kullanıcıları, altında çok basit bir mantığın yattığı bir konuyu, süper ilginçmiş gibi gündeme getirmesin. Bu kez sizlere, birkaç gündür gündemde olan bir videodan bahsedeceğiz.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bundan birkaç gün önce yayımladığı videoda, bir akıllı telefonun hesap makinesi uygulaması ile normal hesap makinesinin aynı işlemlerde farklı sonuç verdiğini gösterdi. Bu videoyu gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, aradaki farkı bir türlü anlayamadı. Gelin önce o videoya, sonra da oluşan bu farka yakından bakalım.

İşte sosyal medyada gündem olan o video:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere her iki hesap makinesinde de 50+50x2 işlemi yapılıyor. Akıllı telefonun hesap makinesine göre bu işlemin sonucu 150. Hesap makinesi ise aynı işlem için 200 sonucunu gösteriyor. Peki farkın nedeni tam olarak ne?

Aradaki farkın nedeni işlem önceliği ve ara toplam

Yukarıdaki videoda yapılan hesaplamanın farklı sonuçlar vermesinin başlıca nedeni, işlem önceliği. Matematiksel hesap yaparken yan yana kaç işlem yazarsanız yazın, hesaplama sırasında öncelik konusunu göz önünde bulundurmak zorundasınız.

Matematiksel işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir:

Üs alma işlemleri. Parantez içindeki işlemler. Çarpma ve bölme işlemleri Toplama ve çıkarma işlemleri

Tüm bunlara ek olarak; eğer bir hesaplamada aynı önceliğe sahip birden çok işlem bulunuyorsa öncelikli olarak sol tarafta bulunan işlem yapılır. İşte yukarıdaki sosyal medya kullanıcısının atladığı hususlardan biri bu.

Hesap makinesi, ara toplam alarak işlem yapıyor

Videoyu dikkatli izlerseniz, hesap makinesi ile yapılan hesaplama sırasında işlem önceliği göz önünde bulundurulmuyor.Makine, işlemleri birbirlerinden bağımsız olarak alıyor. Hâl böyle olunca önce 50+50 işleminin sonucu olarak 100 alınıyor. Daha sonra da bu ara toplam 2'yle çarpılıp, 200 cevabına ulaşılıyor. Ancak bu sonuç hatalı.

Akıllı telefonun hesap makinesi ise işlem önceliğini de göz önünde bulundurarak hesaplama yapıyor. Az önce verdiğimiz sıralama doğrultusunda, öncelikle 50x2 işleminin sonucu 100 olarak bulunuyor. Ardından da +50 işlemi yapılıyor ve sonuç 150 oluyor.

Doğru sonucu bulmak istiyorsanız, işlemi doğru yazmalısınız

Aslına bakacak olursak her iki cihazda da aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan şey, hesaplayacağınız işlemi nasıl yazdığınız. Buna göre;