Çoğumuz, para kazanmak veya sadece eğlenceli vakit geçirmek amacıyla bahis oyunlarına yöneliyoruz. Peki işin sonunda kaybetme olasılığı da olan bahis oyunları, bu büyük riske rağmen neden keyif veriyor?

Bahis oyunları, pek çoğumuz için hayatın önemli bir gerçeği. Kimileri sadece para kazanmak için bahis oynuyor olsalar da kimileri ise artık bir hobi olarak bahis oynuyor. Neticede bir veya birden çok spor dalında bahis oynamak, bahis oyunlarının bol aksiyonlu doğası gereği ilgi çekici olabiliyor.

Peki insanlar, işin sonunda para kaybetmek olduğu bile bile neden bahis oyunlarına yöneliyorlar? Pek çok kişiyi keyiflendiren bu “aktivite”, nasıl oluyor da çok büyük paraların bağlanabildiği bir sektör hâline dönüşmüş durumda?

Para kazanma hırsı, eğlence ve heyecan duygusu, bahis oyunlarında tetikleyici oluyor

Bilim insanları, bireylerin bahis oynama alışkanlıklarıyla ilgili pek çok araştırma yaptılar. Mesela binlerce kumarbazın katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, bahis oyunlarındaki en büyük motivasyonun “para kazanma hırsı” olduğunu gözler önüne serdi. Ancak olay bundan ibaret değildi. Eğlence ve heyecan faktörleri de para kazanma hırsından sonra gelen hususlar arasında yer alıyordu.

Türkiye’deki iddia sistemini düşünün. İnsanlar, para kaybetme olasılıklarının ne kadar yüksek olduğunun farkında olmalarına rağmen, bahis oynamaktan vazgeçmiyorlar. Evet, bunun altında yatan temel neden para kazanmak. Ancak olay bundan ibaret değil. İddaa oynarken vücudunuzda da önemli değişimler yaşanıyor.

Bahis oynayanlar daha fazla endorfin ve adrenalin salgılıyor

Yapılan bilimsel araştırmalar, bahis oyunları oynayanların bu süreçte daha fazla endorfin ve adrenalin salgıladığını ortaya çıkardı. Bu bulgu, kaybetme olasılığını bile bile bahis oynamaya devam etmenin nedenlerinden biriydi. Çünkü endorfin ile adrenalin, vücudun heyecanlanmasını sağlıyordu.

Hatta Mark Griffiths isimli bir psikolog, bahis oyunlarını “parayla eğlence satın almak” olarak nitelendirmiştir. Aslında bu çok yerinde bir tanımlamadır. Neticede bazılarımız heyecan yaşamak için yamaç paraşütü yapmak gibi ekstreme sporlar yaparken, bazılarımız da bahis oyunlarına yönelebilir.

Türkiye’de en çok ilgi gören spor dallarının başında futbol gelmektedir. Hepimiz, ailemizde veya yakın çevremizde futbol tutkunu olan birisini mutlaka görmüşüzdür. Bu insanlar, maç izledikleri sırada büyük bir heyecan yaşar, hatta bazen kendilerinden bile geçerler. İşte iddia oynamak, tüm bu duyguları perçinleyen bir aktivitedir.

Bahis oyunları, oldukça eski zamanlardan beridir hayatımızın içerisinde. Mesela geçmişte daha çok at yarışı gibi alanlarda bahis oynanırdı. İnsanlar, sayfalar dolusu at yarışı bülteni inceler, kazanacak atları tahmin etmeye çalışırlardı. Teknolojinin gelişmesi, bahis oyunlarından alınan keyfi de artırmış durumda.

Teknoloji sayesinde artık oturduğunuz yerden bahis oynayabiliyoruz

Bundan 10 15 yıl kadar önce, hemen her köşe başında iddaa bayileri bulunur, insanlar buralarda kupon doldururlardı. Şimdiyse mobil uygulamalar, oturduğumuz yerden bahis oyunları oynamamızı sağlıyor. Ayrıca artık karşılaşmalardan önce değil, çoktan başlamış olan canlı maçlar için de bahisler oynanabiliyor. İnsanlar, canlı skor tahminleri ile heyecanlarını zirveye taşıyorlar.

Tabii işin bir de kampanya tarafı var. Bugün bahis oyunları üzerine hizmet veren firmalar, kayıt olan yeni kullanıcılara hediye bakiye veriyorlar. Bunun bir örneğini yukarıdaki ekran görüntüsünde görebilirsiniz. Bahis oyunlarına zaten ilgi duyan kullanıcı, alacağı hediye bakiye ile iddaa oynayıp hem para kazanmaya hem de eğlenmeye başlıyor.

Evet, bahis oyunları oynamanın altında para kazanma hırsı, eğlence ve heyecan güzel görünüyor. Ancak bunun riskli bir oyun olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerek. Özellikle de gözden çıkaramayacağız büyüklükte paralar ve borçla iddaa oynamak, günün sonunda geri dönülemez yollara girmenize neden olabilir. Bu yüzden, kontrolü elden kaçırmamak lazım