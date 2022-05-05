İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülteciler tarafından sosyal medyada paylaşılan 'taciz' videoları ile ilgili konuştu. Soylu, tepki çeken açıklamalarında bu görüntülerin uygunsuz olarak nitelendirilmesini 'ahlaksızlık' olarak nitelendirdi.

Türkiye’de yıllardır gündem olan sığınmacı ve mülteci sorunu, son haftalarda sosyal medyada yayılan birçok görüntünün ardından iyice şiddetlenmiş durumda. Günden güne mülteciler hakkındaki tartışmalar büyürken ülkedeki birçok resmi kurumdan da konu hakkında açıklama geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı hesapların kendilerini mülteci olarak gösterdiğini; bunun da iç karışıklık çıkarmak amacıyla yapıldığını ifade etmiş ve bunun için inceleme başlattığını duyurmuştu. Bunun yanı sıra sığınmacı ve mülteci sorununu konu edinen ve tüm ülkenin gündemine oturan ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filminin yapımcısı tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Şimdi ise tüm tartışmalar hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan konu hakkında bir açıklama geldi.

Soylu, paylaşılan görüntüler hakkındaki yorumları 'ahlaksızlık' olarak nitelendirdi

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Bir televizyon programına katılan Soylu, son günlerde birçok vatandaşın konuştuğu tek konu hâline gelen mülteciler ve bu kişiler tarafından paylaşıldığı belirtilen görüntüler hakkında konuştu. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda, 2017’den bu yana Suriyeli sayısının artmadığını ve gönüllü olanları gönderdiklerini belirtti.

52 yaşındaki bakan, 2021’de her 100 Türk vatandaşından 2.1’inin çeşitli asayiş olaylarına karıştığını, bu oranın her 100 Suriyelide ise 1.3 olduğunu ifade etti. ‘İstila’ söylemlerine karşı çıkan Soylu ayrıca, son haftalarda sosyal medyanın gündeminde bulunan ve vatandaşların büyük tepkisini çeken görüntüler ile ilgili de konuştu.

İçişleri Bakanı bununla ilgili açıklamalarında, “Öyle bir suçlama var ki, affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız, selfie çekildiğim zaman arkamda bir kadın olsa ve selfie’yi yayınlasam. ‘Ya bak bu kadını röntgenliyor mu’ Böyle bir ahlaksızlık var mı ya?” ifadelerini yer vererek dijital ortamlarda dolaşan bu fotoğraflar hakkındaki yorumları ‘ahlaksızlık’ olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklama sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan, Soylu’nun bu yorumlarını eleştirerek görüntüleri tartışmaya devam etti. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.