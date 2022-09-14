1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli motosiklet girişimleriyle ilgili sinyal verdi. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG için verilen desteğin yerli motosiklet projeleri için de verileceğini söyledi.

Bugün, ülkemizdeki motosiklet tutkunları için çok önemli bir gün. Zira bugün, Türkiye'de ilk kez "Motosiklet Çalıştayı" gerçekleştirildi. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından üstlenilen etkinliklere, sektörün önde gelen isimleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Varank, bu etkinlik kapsamında çok önemli bir açıklamada bulundu.

1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nın konusu, tahmin edebileceğiniz üzere motosikletlerdi. Bakan Varank da bu konuya parmak basarken, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakan Varank, TOGG'a verilen desteğin yerli motosiklet projeleri için de verilebileceğini açıkladı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerinden bahseden Mustafa Varank, "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek." dedi.

"Geleneksel motosikletleri kaçırdık. Elektriklileri kaçırmayalım..."

Umut veren açıklamalarda bulunan Mustafa Varank, Türkiye'nin geleneksel motosikletlerin üretimi noktasında treni kaçırdığını ancak elektrikli motosikletler konusunda durumun böyle olmayacağını söyledi. "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz." diyen Bakan Varank'ın açıklaması, yakın bir gelecekte yerli motosikletle tanışabileceğimizi düşündürüyor.

Mustafa Varank'ın değindiği konulardan bir tanesi de elektrikli bir araç ile ilgiliydi. Bir firmanın elektrikli mobilite aracı üzerinde çalıştığını anlatan Bakan Varank, bu proje kapsamında prototiplerin hazır olduğunu söyledi. Bakanlık tarafından da desteklenen proje başarılı olursa, Varank'a göre Türkiye'ye 5 yılda 4.5 milyar lira katma değer sağlayacak. Ancak bu firmanın kim olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu araç, birkaç gün önce gündeme gelen Amperino olabilir.

Bakan Varank'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Bizim de elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız.

Yıl başında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG’la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz.