Ürkütücü doğa olaylarından biri olan yıldırım, kimi zaman suyla buluşuyor. Peki bu kadar yüksek sıcaklıklara ve enerjiye sahip bir doğa olayı sudaki canlıları tam olarak nasıl etkiliyor?

Yıldırım, doğanın en güçlü elektriksel olaylarından biri ve yaklaşık 30.000 °C’ye kadar ulaşabilen sıcaklıkla beraber devasa bir enerji açığa çıkarabiliyor.

O hâlde suya düştüğünde balıklar bundan nasıl etkileniyor? Sizin için cevaplayalım.

Yıldırım suya düştüğünde neler olduğundan başlayalım.

Yıldırımın açığa çıkardığı devasa enerji suya düştüğünde hem fiziksel hem de elektriksel etkiler yaratıyor. Elektrik akımı hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılma eğiliminde ve su iyi bir iletken olduğu için yıldırımın enerjisi su yüzeyinde hızla dağılıyor.

Ancak bu akımın yoğunluğu çarpma noktasına en yakın olan alanlarda en yüksek. Çarpma noktasına yakın balıklar, bu ani elektriksel şoktan büyük oranda etkileniyor. Hatta sinir sistemlerinin zarar görmesinden tutun ani ölümlere kadar gidebiliyor.

Fakat elektrik akımı suya yayıldıkça zayıflıyor ve uzak mesafelerdeki balıklar bu şoktan genellikle etkilenmiyor.

Yıldırımın suya çarpmasının ısıl etkisi de önemli bir faktör.

Yıldırım çarpmasının oluşturduğu aşırı sıcaklık çok kısa sürede ortaya çıkıyor ama bu ısı yalnızca çarpmanın gerçekleştiği küçük bir bölgeyi etkiliyor. Dolayısıyla geniş bir su kütlesini önemli ölçüde ısıtmıyor ya da kalıcı bir sıcaklık değişimine neden olmuyor.

Yine de, çarpma noktasına yakın olan balıklar kısa süreli aşırı ısınmaya ve elektrik şokuna maruz kalabiliyor.

Sonuç olarak yıldırımın suya düşmesi balıklar için özellikle çarpma noktasına yakın olan bölgelerde tehlikeli. Elektrik akımı ve ani ısı değişimi bu bölgedeki balıkların ölümüne yol açabilirken uzak mesafelerdeki balıklar bu tehlikeden korunabiliyor. Su, yıldırım enerjisini hızla dağıttığı için tüm su kütlesi üzerinde öldürücü bir etki yaratmıyor.

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