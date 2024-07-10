Güney Afrika sahillerinde zaman zaman ölü köpek balıkları bulunuyor. Bu gizemli ölümlerin arkasında ise katil balinaların olduğu ortaya çıktı. Peki ama neden?

Köpek balıkları genellikle okyanusların acımasız avcıları olarak bilinir ancak Cape Town sahillerinde yaşanan olay, deniz ekosisteminde daha büyük bir avcının varlığını ortaya koyuyor.

2023 yılında Cape Town’da sahile vuran köpek balığı cesetleri, akıllarda bir soru işareti bıraktı: Katil balinalar neden özellikle karaciğeri hedef aldı?

Cesetlerin hepsi aynı durumdaydı: Karaciğerleri çıkarılmış, diğer organları ise yerinde bırakılmıştı.

Orkalar, dünya çapında geniş diyet ve davranış yelpazesine sahip ancak bilim insanları bu tür sistematik ve cerrahi predasyonu daha önce hiç belgelememişti.

Daha da önemlisi bu orkaların başkalarına da bu tekniği öğretmesi, hayvanlar âleminde kültürün ilginç örneği olarak görülüyor.

Güney Afrika'nın güneybatı kıyısında yer alan False Bay, normalde sevengill köpek balıklarıyla dolup taşardı ancak 9 Kasım 2015’te dalgıçlar, köpek balıklarının bir gecede dalış bölgesini terk ettiğini fark etti.

Peki katil balinalar neden sadece karaciğerleri hedef alıyor?

Beyaz köpekbalıklarının karaciğerleri, yağ bakımından zengin ve büyük bir öğün sağlayacak kapasitededir, bu da orkaların bu organı hedef almasının nedenlerinden biri olabilir.

Araştırmacılar; avcıların yeni davranışının, dişlerini köpek balıklarının sert derisinden korumak amacıyla geliştirdiğini düşünüyor.

Orkaların Güney Afrika'daki hareketleri geniş çaplı olduğu için araştırılması zor ancak drone görüntüleri, Starboard’un köpekbalığı karaciğerini çıkarma tekniğini diğer orkalarla birlikte yüzerek gösterdiğini belgeledi. Bu davranışın yayılması, köpekbalığı türleri için felaket anlamına gelebilir.

İşte o video (02.00’de başlıyor.)

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