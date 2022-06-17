Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen yılmayıp hayallerine erişen Bandırma Füze Kulübü öğrencilerinin hikâyesi, kulübün ismini taşıyan filmle beyaz perdeye geliyor. Filmin ilk fragmanı da bugün yayınlandı.

Türkiye tarihinin en zorlu hikâyelerinden birisinin öznesi olan Bandırma Füze Kulübü, çok yakında trajik olaylarıyla beyaz perdede herkese hatırlatılacak. Geçtiğimiz yılın kasım ayında duyurulan ve pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Bandırma Füze Kulübü filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı.

Dijital Sanatlar’ın imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği Bandırma Füze Kulübü, tüm zorluklara rağmen hayallerine kavuşmayı başaran bir grup lise öğrencisini konu alıyor. Film, oyuncu kadrosunda Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Görkem Sevindik, Aslı Bekiroğlu ve Öykü Gürman gibi ünlü isimlere yer veriyor.

Bandırma Füze Kulübü fragmanı:

Bandırma Füze Kulübü, çevrelerindeki ‘otur oturduğun yerde!’ görüşlerine inat bir şekilde, hayalleri elinden alınsa bile pes etmeyen, kısıtlı imkânlar ve tüm engellere rağmen NASA’da hayallerine ulaşarak gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini anlatacak. Bir lisede öğrenciler tarafından kurulan bu kulüp, aynı zamanda Türkiye’nin ilk uzay oluşumu olma unvanını da taşıyor.

Bandırma Füze Kulübü, 21 Ekim 2022'de vizyona girecek.

Bandırma Füze Kulübü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için daha önce hazırladığımız şu yazımıza göz atabilirsiniz: