Son zamanlarda neden her yerde Barbie filmine ait şeyler gördüğümüz belli oldu. Variety'ye göre Warner Bros., filmi pazarlamak için 150 milyon dolar harcamış. Bu, filmin kendi bütçesinden daha fazla. Peki bu kadar para harcamak başarılı oldu mu? Film ne kadar kâr etti?

Yılın en çok beklenen filmlerinden olan Barbie, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda olduğu film, popüler oyuncak bebek Barbie’yi Margot Robbie’yle beyaz perdeye taşıyordu.

Bugün ise yapım şirketi Warner Bros.’un filme harcadığı parayla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Variety tarafından paylaşılan rapor, Barbie’nin pazarlama bütçesinin filmin kendi bütçesinden daha fazla olduğunu gösterdi.

Barbie filmini pazarlamak için 150 milyon dolar harcandı!

Rapora göre şirket, filmin reklamını yapmak için 150 milyon dolar para harcadı. Filmin prodüksiyon bütçesinin 145 milyon dolar olduğunu belirtelim. Bu da pazarlama kampanyalarının, filmi çekmekten çok daha fazla paraya mâl olduğunu ortaya koyuyor.

Barbie için muazzam bir pazarlama süreci yönetildiğini söylemek mümkün. Warner Bros., insanların kalabildiği gerçek bir Barbie evinden, hayranların kendi posterlerini oluşturduğu bir web sitesine kadar her şeyi yaptı. Hatta şirket, Brezilya’da Burger King ile iş birliği kurarak pembe bir hamburger bile çıkmasını sağladı. Kısacası son zamanlarda dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ister sosyal medyada ister gerçek hayatta sürekli olarak Barbie reklamlarıyla karşılaşıyordu.

Film için bu kadar para harcamak işe yaradı mı?

Hem pazarlama hem de filmin kendi bütçesini topladığımızda 295 milyon dolarlık bir para harcandığını görüyoruz. Barbie’nin açılış gişe hasılatı ise bu paranın rahatlıkla çıkarıldığını ortaya koyuyor. Film, ABD’de 2023’ün en iyi açılışını yaptı. Hatta Perşembe günkü ön gösterimlerde de Oppenheimer’ı ikiye katlayarak 22 milyon dolar kazanmayı başardı.

Bu başarı, hafta sonunda da devam etti. The Hollywood Reporter’ın aktardığına göre yapım, ilk üç gününde 337 milyon dolar hasılat elde ederek toplam bütçesinden fazla kazandı. Box Office Mojo verilerini incelidiğimizde de filmin, bugün itibarıyla 356 milyon dolar kazandığını görüyoruz.

Barbie’nin Türkiye’de de aynı şekilde büyük ilgi gördüğünü eklemeden geçmeyelim. Oppenheimer ile birlikte salonlarda fırtına estiren film, Box Office Türkiye’ye göre açılışta ülkemizde 397 bin seyirci tarafından izlenerek hafta sonunu lider kapattı. Bunun sonucunda 41 milyon 775 bin TL hasılat elde edildi.