Tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie fırtınasının bugüne kadar pek çok yansımasını gördük. Ama El Salvador, Barbie tabutlar ile bu çılgınlığı en uç noktaya taşıdı. Evet, Barbie tabut!

21 Temmuz günü vizyona giren Barbie filmi, filmin öncesinde ve sonrasında epey konuşuldu. Filmin PR çalışması o kadar iyi yapıldı ki Barbie temalı konsollar, pembe renge sahip burgerlar gibi onlarca ürün gördük. Ancak El Salvador’dan gelen bir haber, bu çılgınlığın ne kadar uç bir noktaya çıkabildiğini ortaya koydu.

El Salvador’da Guatemala sınırına yakın Ahuachapán kentindeki bir cenaze evi, Barbie konseptli tabutlar üretip, satışa çıkardı. Evet, yanlış duymadınız! Barbie konseptine sahip pembe metal tabutlar!

Barbie temalı tabutlar, başarı yakaladı

Cenaze evinin sahibi Isaac Villegas, Cuma günü yaptığı açıklamada Barbie filminin Temmuz ayındaki galasından önce, müşterilerine Barbie temalı pembe metal tabut seçeneği sunduğunu söyledi. Tabutların kumaş astarları Barbie’nin resimleriyle süslenirken, küçük beyaz yıldızlar da resimlere eşlik etti.

Villegas, Barbie temalı tabutlar konusunda iyi bir başarı elde ettiğini de ekledi. Villegas, yaptığı tanıtım kampanyasında bu tabutlardan 10 tane satmış ve birçoğu hemen kullanılmak için değil, ileride gömülmek için satın alınmıştı.

Daha öncesinde kahverengi, siyah, beyaz ve gri tabut seçenekleriyle satış yaptığını söyleyen Villegas, ardından pembe tabut satışına geçmiş. Ve görünen o ki bundan vazgeçmeye de niyeti yok.

Tabutlardan önce Latin Amerika’da; pembe renkli tacolar ve hamur işleri, Barbie logolu ticari uçaklar, siyasi reklamlar ve hatta Barbie temalı protestolar da yapılmıştı.

Örneğin Temmuz ayında hükümet karşıtı göstericiler, polisin sık sık protestocularla çatıştığı Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi protesto etmek için Peru'nun başkenti Lima'nın ana meydanında, iki kadını pembe giydirip dev bir Barbie kutusunun içine koymuşlardı.