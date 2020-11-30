An İtibarıyla Bazı Öğrenciler EBA'ya Erişim Sorunu Yaşıyor

Uzaktan eğitim-öğretim döneminde yeni bir haftanın başladığı bugünde EBA'ya erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Bazı öğrenciler, EBA sunucularına bağlanırken sorun yaşıyorlar ve hata alıyorlar.

COVID-19 nedeniyle eğitim-öğretime büyük ölçüde uzaktan eğitim ile devam eden Türkiye’de Eğitim Bilişim Ağı ya da daha çok bilinen ismiyle EBA, üstlendiği görev nedeniyle büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte gelen bilgilere göre an itibarıyla EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaşanan erişim sorunu ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapmış değil ancak tahminler, erişim problemlerinin yoğunluk kaynaklı olduğu yönünde. Ayrıca paylaşılan bilgilere göre erişim sorunu sürekli olarak değil, aralıklı olarak gerçekleşiyor.

“Mapping verisi alınamadı” nedir?

EBA’ya giriş yapmaya çalışan bazı öğrenciler, “Mapping verisi alınamadı” hatası ile karşılaştılar. Bu hata, öğrencilerin sunucular ile bağlantı kuramadığını ya da bağlandığı halde sunucu verilerini alamadığını ifade ediyor.

“Mapping verisi alınamadı” hatasının başlıca nedenleri olarak sunucu yoğunluğu, internet yoğunluğu, sık yapılan giriş denemesi, kullanıcı kaynaklı bağlantı kesintisi, bölgesel yoğun kullanım, kullanıcı engellemesi olarak ifade ediliyor. Konuyla ilgili yeni detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz...