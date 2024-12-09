Bir internet sitesi bağlantısına tıkladık ve o da ne, bekliyoruz! Bekliyoruz bekliyoruz… Bazıları 2-3 saniyede, bazıları da daha uzun sürede açılarak bizi kanser edebiliyor. Gören de site 90’lardan kalmış sanacak! Peki neden bazı siteler hızlıca çat diye açılırken bazıları kahvenizi bitirene kadar yüklenmemiş oluyor.

Tüketicilerin %50’sine yakını bir web sitesinin 2 ya da daha uzun sürede yüklenmesini beklerken %40’ı, bu süre 3 saniyeden fazla olunca siteyi terk ediyor ve 1 saniyelik gecikme, dönüşümlerde %7’lik bir azalmaya neden alıyor.

Bunun arkasındaki nedenleri anlatmakta kalmadık nasıl çözeceğinizi de açıkladık.

Sunucu problemleri

Sitenin kalbi nerede? İşte sunucu burada devreye giriyor. Siteye gelen tüm kullanıcıların taleplerini işleyen sunucu, eğer güçlü değilse veya yoğun trafik altında kalıyorsa site yavaşlar.

Çözüm: Bunun için eğer sitenin sahibi sizseniz ve sitenize trafik yoğunluğu bekliyorsanız paylaşımlı hosting yerine özel bir sunucu ya da bulut tabanlı çözümler tercih etmelisiniz. Sunucu lokasyonu ve yazılımla veri tabanının verimli optimize edilmesi konularına da dikkat etmeniz gerekiyor.

Site tasarımı

Site çok şık olabilir ama bu bazen onun çok ağır olmasını da beraberinde getirir. Modern web siteleri genellikle büyük görseller, videolar ve animasyonlarla dolu. Ancak bu görseller sıkıştırılmadıysa ya da videolar uygun formatlarda değilse, yükleme sürelerini ciddi şekilde uzatır.

Çözüm: Tüm görsellerin sıkıştırılması, modern ve hızlı yüklenen formatların kullanılması lazım. Ayrıca sadece gerekli olan grafik ve animasyonlara yer verilmeli. Bunun için de minimalist tasarımları tercih edebilirsiniz. Kullanıcının sayfayı aşağıya kaydırdıkça görsellerin yüklenmesini sağlayan teknikler de kullanabilirsiniz.

Tarayıcı sorunları

Hangi tarayıcı kullanıyorsunuz? Bazıları eski ve güncel olmayabilir ve bu da modern sitelerin teknolojilerini desteklemez. Ayrıca tarayıcıdaki fazla eklentiler de yükleme süresini uzatır.

Çözüm: Tarayıcınızı her zaman son sürümde kullanarak rahat edebilirsiniz. Biriken ön bellek ve çerezleri de düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Son olarak gereksiz eklentileri de devre dışı bırakıp ya da kaldırarak site hızınızı yükseltebilirsiniz.

Kod kalabalığı

Minimalisttik burada da devreye giriyor. Bir sitenin tasarımı ve işlevselliği için yazılan JavaScript, CSS ve HTML kodlarının gereksiz yere uzun olması ya da kötü yazılmış olması da yükleme süresini artıran faktörler arasında.

Çözüm: Kod parçalarını küçülterek, gereksiz boşluklar ve yorumlar kaldırılarak kod optimizasyonu yapılabilir. Gereksiz kodlardan kurtulmak için ise kullanılmayan JavaScript veya CSS dosyaları tespit edilip temizlenmeli. Ayrıca daha hızlı çalışan modern kod yapıları da tercih edilebilir.

Güvenlik önlemleri ve sertifikalar

Bazı durumlarda SSL yani güvenli bağlantı olmaması, sitenin yavaş yüklenmesine neden olabilir. Ayrıca aşırı güvenlik duvarı koruması da bu durumu etkileyebilir.

Çözüm: SSL sertifikası alarak hem sitenizin güvenliğini arttırın hem de modern tarayıcılardaki uyumu sağlayın. Bunun yanı sıra gereksiz güvenlik kontrollerini de kaldırabilirsiniz.

İnternet hızı

Bir internet sitesinin yukarıdaki gibi hiçbir problemi olmayabilir ve sorun sadece sizin internet hızınızdır. Özellikle Wi-Fi sinyal gücü düşükse veya mobil veride sınırları zorlayan bir bağlantıdaysanız bu sorunu sıklıkla yaşayabilirsiniz.

Çözüm: İnternet hızını kontrol ettirip düşükse sağlayıcınızla iletişime geçebilir, Wi-Fi yönlendiriciyi optimize etmek için başka bir konuma yerleştirebilir ya da sinyal güçlendirici kullanabilir, mobil cihazlarda veri tasarrufu modunu kapatıp bazı sitelerin tam yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

CDN kullanmamak

Sitenin içeriği sadece tek bir sunucudan sağlanıyorsa uzak mesafelerdeki kullanıcılar veriye daha geç ulaşır. Bu özellikle global kullanıcı kitlesine sahip siteler için büyük problem demek.

Çözüm: Cloudflare gibi CDN sağlayıcılarla sitenin içeriği farklı coğrafyalara dağıtılabilir. Ayrıca görseller ve diğer statik dosyalar CDN üzerinden sunularak da hıza önemli ölçüde katkı sağlanabilir.

Reklamlar ve üçüncü taraf kodları

Bir web sayfasındaki her reklam, harici bir sunucudan yükleniyor. Sunucular yavaşsa ya da kullanıcıya uzaktaysa da reklamlar nedeniyle tüm sayfa yavaşlayabilir.

Çözüm: Sitenizde sadece gerekli olan reklamları tutarak, Google Ads gibi hızlı yüklenen reklam ağlarını tercih ederek ve üçüncü taraf kodları asenkron yükleme yöntemleriyle entegre ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

Ağ tıkanıklığı

Akşam saatleri gibi günün bazı saatlerinde ağlarda trafik fazla olabilir. Özellikle ortak sunucu kullanan siteler bu yoğunluktan etkilenebilir ve siteler yavaşlayabilir.

Çözüm: Yine bunda da paylaşımlı hosting yerine özel sunucu kullanabilirsiniz. Ayrıca ziyaretçi trafiğinizi analiz edin ve trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu zamanlarda ek sunucu kaynakları kullanın.

Güncelleme eksikliği

Bakımsızlık her konuda bir sorun, tıpkı web sitelerinde olduğu gibi. Yıllarca güncellenmeyen siteler, modern tarayıcı ve cihazlarla uyumlu çalışmayacağı için site hızını da önemli ölçüde etkiler.

Çözüm: İçerik yönetim sistemlerinizi, kullanılan temaları ve eklentileri düzenli olarak güncelleyin.

DDoS saldırıları

Sunucuya saldırı varsa gerçek ziyaretçilerin taleplerini karşılamakta zorlanabilir.

Çözüm: Sunucunuza gelen saldırıları otomatik olarak engelleyebilecek bir güvenlik sistemi ekleyin veya Cloudflare gibi saldırı tespit araçları kullanın.

Veri tabanı sorunları

Site yavaşlamasının bir diğer sebeplerinden biri de etkili şekilde optimize edilmemiş veri tabanları. Dinamik sitelerde bu sorun büyük yavaşlık demek.

Çözüm: SQL sorgularını optimize ederek gereksiz sorguları temizleyin ve indeksleme yapın. Veri tabanındaki eski ve gereksiz bilgileri temizlemek de yapılacak diğer işlemler arasında.

Mobil uyumluluk eksikliği

Bu bazı sitelerin maalesef ki büyük handikabı. Mobil cihazlara uygun tasarlanmayan siteler, özellikle küçük ekranlarda daha yavaş açılır.

Çözüm: Hem mobil cihazlara özel tasarım kullanın hem de mobil cihazlar için Google’ın AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) teknolojisini tercih edin.

Kullanıcı hataları

Geldik son sebebimize. Kullanıcı hatalarından kaynaklı olarak yapılan yanlış yönlendirmeler ya da eksik yapılandırmalar da siteye ulaşımı zorlaştırır.

Çözüm: Gereksiz yönlendirmeleri kaldırıp DNS ayarlarını doğru şekilde yaparak site erişimini hızlandırabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi aslında birçoğu yazılımsal ve site tasarımıyla alakalı sorunlar yani son kullanıcının bakması gereken internet hızı veya çerezler. Ancak eğer bir site kurmayı planlıyorsanız veya bu işe yeni girdiyseniz bu sorunları gözden kaçırmayın.

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