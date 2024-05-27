Evinizde bir mikrodalga fırın varsa yemeği ısıtıp tabağı, yemeğin sıcaklığı kadar ısıtmadığını fark etmişsinizdir. Sebebini ve kullanmamanız gereken malzemeleri açıklıyoruz.

Radyo dalgaları gibi elektromanyetik dalgalara dayanan mikrodalga fırınlar, yemeği rahatça ısıtmalarına rağmen tabağı nasıl aynı seviyede ısıtmıyor olabilir?

Mikrodalga fırının çalışma prensibini anlatınca cevaba otomatik olarak ulaşacağız.

Öncelikle mikrodalga fırının nasıl çalıştığını anlamamız gerek.

Mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalardır ve mikrodalga fırında “magnetron” adında, bu dalgaları üreten bir cihaz bulunur. Yemeklerin içinde ise su vardır.

İşte mikrodalgalar da su moleküllerini hedef alır ve su molekülleri dalgaları emerek titreştirir. Titreşimler ısıya dönüştüğünde elimizde sıcacık bir yemek olur.

Peki mikrodalgada tabaklar nasıl ısınmıyor?

Tabaklar çoğunlukla seramik veya cam gibi mikrodalgaya dayanıklı malzemeden yapıldığı ve su içermediği için fırından gelen dalgaları emmez. Ancak tabağın yemekle temas eden kısımları ısınabilir elbette.

Bunun yanı sıra metal tabaklar, altın ya da gümüş süsleri olan seramik veya porselen tabaklar, plastik tabaklar mikrodalga fırın için pek uygun değildir ve genellikle çıplak elle tutmayı zorlaştıracak kadar ısınabilirler.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: