BDDK, Telefon Alımlarında Taksit İçin Sınırı Değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında uygulanan taksitler için sınırda değişiklik yaptı. Daha önce 12 ay taksit için 3.500 TL olan sınır, 5.000 TL'ye yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce yürürlüğe koyduğu uygulamayla birlikte cep telefonu alımında taksit sınırını düzenlemişti. Bu uygulamayla birlikte fiyatı 3.500 TL ve üzerinde olan telefonlar için taksit sınırı yalnızca 3 idi. Bu sınırın altındaki telefonlar içinse taksitler 12 ay olabiliyordu. Karar alındığında dolar kuru 4,75 TL idi.

Henüz dün Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği’nden (MOBİSAD) bu konuya dair bir tepki gelmişken BDDK, düzenlemede değişiklik yaptığını duyurdu. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre cep telefonu satın alımında sınır olarak görülen düzey artırıldı.

3.500 TL'lik sınır 5.000 TL'ye çıkarıldı:

Yapılan açıklamada “Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5.000 TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5.000 TL’nin üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlenmesine karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3.500 TL tutarı da 5.000 TL olarak düzenlendi. Son olarak ‘yenilenmiş ürün’ niteliğinde olan cep telefonu alımlarında da fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için de taksit sınırı 12 ay, üstünde olanlar için 6 ay olarak belirlendi.