İzleyecek film bulmak her zaman büyük bir problem olmuştur. Kendi başımıza, arkadaşımızla, ailemizle veya sevgilimizle hangi filmi izleyeceğimiz konusunda sıkça kararsız kalırız. İşte tam da bu derde çare olacak bir site ile karşınızdayız.

Malumunuz 14 Şubat Sevgililer Günü kapıda ve en güzel sevgililer günü aktivitelerinden birinin film izlemek olduğunu söylesek muhtemelen abes kaçmaz. Tam da bu ihtiyacınızı karşılayabilecek bir site ile bugün karşınızdayız.

Buradan ulaşabileceğiniz Date Night Movies isimli sitede ilk olarak sizin sevdiğiniz daha sonra partnerinizin sevdiği bir filmi girip ikisinin ortak yönleri bulunan filmleri öneri olarak alabiliyorsunuz. Siteyi nasıl kullanabileceğinizi aşağıda adım adım anlattık.

Artık izleyecek film bulma derdi olmayacak

Siteyi nasıl kullanacağınızı anlatmadan önce, nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayalım. Yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi 2010 yapımı Inception (Başlangıç) ve 2004 yapımı romantik ve bilim kurgu filmi Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ı (Sil Baştan) seçtik. Date Night Movies sitesi, sadece seçtiğiniz filmlerle ortak yanı olan bir değil birçok filmi karşınıza çıkarıyor.

Sitenin girdiğimiz filmlerin kombinasyonu olarak önerdiği filmler arasında gizem, suç, romantik komedi ve bilim kurgu kategorilerine ait filmler bulunuyor. Eğer aklınıza oraya girecek bir film dahi gelmiyorsa sitede bunun da çözümü var. Artı sembolünün altındaki ‘Random Combo’ tuşuna basarak rastgele iki filmin kombinasyonuna ait diğer filmleri de görebiliyorsunuz.

Date Night Movies'i aşağıdaki adımları takip ederek kullanabilirsiniz