Doğa, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miras. Bunun farkında olan bir doğa sever, Sounds of Earth isimli bir site tasarlamış. Bu sitede önünüzdeki dünya maketini döndürüp Dünya’nın farklı yerlerindeki doğa seslerini dinleyebiliyorsunuz. Gelin neymiş bu bir görelim.

Haftalık site önerme serüvenimizde bu hafta çok minnoş bir site var. Sounds of Earth ismi verilen bu siteye girdiğinizde karşınıza Dünyamızın üç boyutlu bir modeli çıkıyor. Bu üç boyutlu model kendi etrafında dönerken onu siz de istediğiniz gibi döndürebiliyor ve istediğiniz yeri görebiliyorsunuz.

Ancak sitenin asıl amacı tabii bu değil. Bu üç boyutlu dünya modelinin üzerinde ufak oynatma butonları bulunuyor. Bu butonlardan herhangi birine bastığınız zaman o butonun tam altında bulunan bölgedeki sesleri dinleyebiliyorsunuz, yani Dünya’nın seslerini. Buradan ulaşabileceğiniz siteye dair bilgileri aşağıda sizlerle paylaştık.

Şu anda Dünya’nın sadece 11 bölgesini dinleyebiliyorsunuz

Sounds of Earth, sitenin kurucusunun dediğine göre ekosistemlerimizin korunması ve restorasyonu için rahatlama veya meditasyon yapma ve farkındalığı artırmaya yardımcı olmak adına doğanın ortam seslerinden oluşan bir koleksiyon yaratma gayesiyle doğmuş. Sitenin kurucusu ayrıca gelecek nesillerin de doğal olarak gördüğümüz bu doğal manzaraların ve seslerin tadını çıkarabilmeleri için çevremizi korumamız ve restore etmemiz gerektiğini belirtiyor.

Şu anda Sounds of Earth sitesinden seslerini dinleyebileceğiniz bölgeler şunlar: Kanada, Japonya, Kaliforniya, Tazmanya, Amazon, Portekiz, Almanya, Zambia, Reunion Adası, Vietnam ve Singapur.

Japonya’da Shiraito Şelaleleri’ni, Vietnam’da yağmur ormanını, Tazmanya’da ormanda akan bir nehri, Reunion Adası’nda tropik ormanda yağan şiddetli yağmuru, Zambia’da gece vakti Kafue Ulusal Parkı’nı, Almanya’da Eistobel Doğa Koruma Alanını, Portekiz’de Nazare’deki deniz dalgalarını, Kanada’da Boreal ormanındaki gündoğumunu, Kaliforniya’daki Pasifik Okyanusu dalgalarını ve Amazon’daki yağmur ormanlarını dinleyebiliyorsunuz.