Behzat Ç'nin Yazarı Emrah Serbes'e 1,4 Milyon TL Ceza

Bir televizyon efsanesi olan Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes'e karıştığı kazada 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 1,4 milyon TL manevi tazminat cezası verildi.

Yaklaşık 3 yıl önce İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir otomobile arkadan çarparak aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Emrah Serbes için, Ahmet Mert Özçelik tarafından açılan tazminat davasının duruşması bugün, Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

İki tarafın da avukatlarıyla katılım gösterdiği duruşmada davalı Emrah Serbes’in davacı Ahmet Mert Özçelik’e annesinin vefatı için 550 bin TL, babasının vefatı için 550 bin TL, kardeşinin vefatı için ise 300 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Serbes, COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilmişti

Emrah Serbes, söz konusu kaza ile ilgili olarak İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İlerleyen dönemde açık cezaevine geçen Serbes, son olarak ise COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilmişti.

39 yaşındaki yazar ve senarist Emrah Serbes, bugüne kadar pek çok kitap yazmış olmasına rağmen en popüler işi aynı adlı romanının dizi uyarlaması olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, 105 bölüm süren macerasının ardından ekranlara veda etmişti.