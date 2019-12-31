BluTV'de yeniden yayınlanan dizinin ikinci sezonuyla ilgili söylentiler ve projenin iptal edilmesi, Behzat Ç. oyuncularını karşı karşıya getirdi. Dizinin bir numaralı ismi Erdal Beşikçioğlu'ndan tüm tartışmalara son verecek bir açıklama geldi.

Türkiye'nin dizi sektörünün en ağır toplarından bir tanesi olan "Behzat Ç.", uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. 2010 yılında yayınlanan ilk bölümüyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dizi, uzun soluklu televizyon hayatının ardından sinema salonlarında kendisine yer buldu. Geçtiğimiz aylarda ise Türkiye'deki çevrimiçi dizi ve film platformlarından BluTV, Behzat Ç. dizisini yeniden çekti.

BluTV'de yer alan Behzat Ç.'nin ilk sezonu, dizinin hayranlarından tam not almayı başardı. Seyirciler, dizinin ikinci sezonunu beklerken bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve dizi iptal edildi. BluTV, dizinin ikinci sezonunu onaylamasına rağmen Erdal Beşikçioğlu'ndan kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlıklar, dizinin ikinci sezonunun iptal edilmesine yol açtı. Hal böyle olunca da BluTV, iptal edilen Behzat Ç.'nin yerine geçecek yeni bir proje başlattı.

Behzat Ç.'de yaşanan sorunlar, dizinin hayranları ve eleştirmenler tarafından da uzun süredir tartışılıyor. Hatta dizinin oyuncuları da yaşananlara tepkisiz kalmadı ve dizide "Hayalet" isimli karaktere can veren İnanç Konukçu, Erdal Beşikçioğlu'na yönelik sitem dolu bir paylaşım yaptı. Şimdiyse dizinin bir numaralı ismi olan Erdal Beşikçioğlu'ndan, Behzat Ç. ile ilgili tüm tartışmalara son verecek bir açıklama geldi.

İkinci sezon, gelen tepkilere göre çekilecekti

Behzat Ç.'nin Türkiye'nin dizi tarihindeki önemli yapımlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, dizinin yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesinin sona ermediğini, dizinin fenomen haline geldiğini ve dizi hayranlarının, Behzat Ç.'yi yeniden ekranlarda görmeyi çok istediğini ifade etti. Kendilerinin de seyirci ile benzer duygular içerisinde olduğunu ifade eden Beşikçioğlu, BluTV'deki içeriğe bu yüzden başladıklarını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu, BluTV'deki Behzat Ç.'nin bir sezon olarak konuşulduğunu, devam sezonlarının ise gelecek tepkilere göre belirleneceğini, bu yönde anlaştıklarını ifade ediyor. Ortaya çıkan ikinci sezon söylentileri ise diziyle ilgili bir beklenti oluşturmuş ancak dizi ekibinin, ikinci sezona dair hiçbir şeyden haberi yokmuş.

Dizi, bambaşka bir yere evriliyor

Erdal Beşikçioğlu, dizinin ikinci sezonuyla ilgili bilgiler eline ulaştıkça, dizinin konusunun büyük çapta değiştiğini söylüyor. Beşikçioğlu'na göre Behzat Ç., dizinin ikinci sezonunda bürodan uzaklaşmış ve derin devletle büyük bir mücadelenin içerisine giriyormuş. Dizinin bambaşka bir yöne doğru çekildiğini ifade eden Beşikçioğlu, projenin yaratıcısı olan Emrah Serbes'in bu olaydan haberdar olup olmadığının bile bilinmediğini ifade ediyor.

Beşikçioğlu'nun ifadelerine göre dizideki değişiklikler sadece konuyla da ilgili değil. Beşikçioğlu'na göre projenin yönetmeni olan Serdar Akar ve Memduh Başgan karakteri de yeni bölümlerde istenmiyormuş. Bu gibi olaylar üst üste geldiğinde de Beşikçioğlu, fenomen hale gelmiş bir diziye zarar vermemek için projeye devam etmeme kararı almış.

Mesele para değil

Sosyal medyada yer alan ve konunun parayla ilgili olduğu iddialarına da değinen Beşikçioğlu, dizide oynayıp hala parasını alamayan oyuncuların olduğunu ifade etti. Oyuncular için paranın önemli olmadığını ifade eden Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin bir rant düzeni içine sokulduğunu ve kendisinin bu durumun içerisinde olmak istemediğini söylüyor. Beşikçioğlu, parayla ilgili yapılan yorumları "seviyesizlik" olarak nitelendiriyor.