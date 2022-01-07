Süper Lig (Bein Sports) Canlı Maç İzlemek İçin Bilgiler

Futbol, ülkemizde en sevilen spor dallarından biri. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere takımlar, büyük bir taraftar kitlesi tarafından takip ediliyor. Taraftarlar, takımlarının Süper Lig'deki maçlarını da kaçırmak istemiyor. Stadyuma gidemeyenler için bu maçları izlemek için neler yapmak gerekir, yakından bakalım.

Türkiye Süper Ligi, her hafta birbirinden heyecanlı futbol maçlarına sahne oluyor. Takımlar, sezon sonu hedeflerine ulaşabilmek adına kozlarını paylaşıyor. Kalan hafta sayısı azaldıkça, maçların heyecanı da artarak devam ediyor.

Bu nedenle futbolseverler, Süper Lig'deki maçları yakından takip etmek istiyor. 20 takımın mücadele ettiği Ligimizde her hafta 10 maç oynanıyor. İşte destekledikleri takımların maçlarını izlemek isteyen futbolseverler için Süper Lig maçları nasıl canlı izlenir, Bein Sports canlı maç izlemek için neler gerekiyor, gelin birlikte bakalım.

Süper Lig'deki maçlar nasıl canlı izlenir?

20 takımın yarıştığı Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımlar, her hafta iç sahada ya da deplasmanda 3 puan mücadelesi veriyor. İki takımın berabere kalması durumunda ise hanelerine 1 puan yazılıyor. Toplam 40 hafta üzerinden oynanan ligimizde her hafta 10 maç oynanıyor. Süper Lig'deki bu maçları canlı izlemek içinse yöntem, Bein Sports aboneliği. Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, karşılaşmaları kendi TV kanalları ve platformları üzerinden yayınlıyor. Yayıncı kuruluş Bein Sports'un sahip olduğu spor kanalları ise beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 4, beIN Sports Max HD 1, beIN Sports HD 2 ve beIN Sports Max HD 3. O haftanın takvimine göre maçlar, bu kanallardan birinde canlı olarak izlenebiliyor.

Bein Sports'un aynı zamanda bir de dijital platformu bulunuyor. 15 Şubat 2013 tarihinde internet üzerinde yayın hatayına başlayan 'Bein Connect' isimli bu dijital platformda dizi, film, belgesel gibi yapımların yanı sıra futbol maçları da yer alıyor. Yani futbol severler, Süper Lig'deki canlı maçları Bein Connect'ten de eş zamanlı olarak izleyebiliyor. İzleyenler, tercihlerine göre içerikleri veya futbol maçlarını internet sitesi, cep telefonu, tablet ya da akıllı televizyonlarından takip edebiliyor. Tabii ki bu özelliklerden hangisini kullanmak isterseniz ona göre bir paket almak durumundasınız. Bein Connect'te yer alan spor paketleri, içerikleri ve fiyatlarından yazımızın devamında bahsedeceğiz.

Bein Sports'tan nasıl canlı maç izlenir?

Adım #1: Dijitürk üyelik ekranından istediğiniz bir üyelik paketini seçin.

Dijitürk üyelik ekranından istediğiniz bir üyelik paketini seçin. Adım #2: Size uygun üyelik paketini seçtikten sonra başvuru ekranındaki gerekli bilgileri yazın.

Size uygun üyelik paketini seçtikten sonra başvuru ekranındaki gerekli bilgileri yazın. Adım #3: Bilgilerini paylaştıktan sonra yetkili kişinin sizi aramasını ve kurulum hakkında bilgilendirmesini bekleyin.

Bilgilerini paylaştıktan sonra yetkili kişinin sizi aramasını ve kurulum hakkında bilgilendirmesini bekleyin. Adım #4: Kurulum işleminin ardından maçları televizyonunuzdaki Bein Sports kanalları aracılığı izle izleyebilirsiniz.

Digitürk - Spor paketleri ve fiyatları:

Sporun yıldızı paketi: İlk 3 ay için 79 TL/Ay, diğer aylar 169 TL/Ay - Tüm takımların Süper Lig maçları

İlk 3 ay için 79 TL/Ay, diğer aylar 169 TL/Ay - Tüm takımların Süper Lig maçları Taraftar paketleri: İlk 3 ay için 79 TL/Ay, diğer aylar 134 TL/Ay - Dilediğiniz takımın Süper Lig maçları

Bein Connect'ten nasıl canlı maç izlenir?

Mevcutta bir Digitürk aboneliğiniz varsa; Adım #1: Bein Connect 'Kullanıcı giriş' ekranından Digiturk’e kayıtlı üye telefonunuzu ve şifrenizi girerek uygulamaya erişebilirsiniz. Adım #2: Eğer giriş bilgilerinizi unuttuysanız, 'Şifremi bilmiyorum' seçeneğine tıklayarak şifre yenileme ya da yeni şifre alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Digitürk aboneliğiniz yoksa; Adım #1: 'Bein Connect' yeni üyelik sayfasından istediğiniz bir paketi seçin. Adım #2: Paketi seçtikten sonra 'Seç ve devam et' diyerek ilerleyin. Adım #3: 'Giriş yap' ekranında sizden istenilen bilgileri yazarak işleme devam edin. Adım #4: Son olarak 'Ödeme' ekranında paketinizin ücretini ödeyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayın. Adım #5: Seçtiğiniz pakete göre web, cep veya tabletteki uygulamada yer alan maç listesinden istediğiniz maçı seçerek izleyebilirsiniz.



Digitürk'ün dijital platormu olan Bein Connect - eski adıyla DigitürkPlay - sizlere maçları televizyon yerine internet sitesi veya uygulama aracılığı ile izleme imkanı sunuyor. Yani televizyon üyeliği yerine Bein Connect üyesi olarak dilerseniz beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 4, beIN Sports Max HD 1, beIN Sports Max HD 2 ya da beIN Sports Max HD 3 kanallarını dijital ortamda izleyebilirsiniz. Tabii ki bu Süper Lig'deki futbol maçlarını da izleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Bein Connect Süper Lig paketleri ve fiyatları:

Sezonluk Süper Lig paketi: 49 TL/Ay - Tüm Süper Lig maçları, dizi ve filmler

49 TL/Ay - Tüm Süper Lig maçları, dizi ve filmler Sezonluk taraftar paketi: 29 TL/Ay - Dilediğiniz takımın Süper Lig maçları, dizi ve filmler

29 TL/Ay - Dilediğiniz takımın Süper Lig maçları, dizi ve filmler Aylık Süper Lig paketi: 99 TL/Ay - Tüm Süper Lig maçları, dizi ve filmler (1 ay boyunca geçerli paket)

Bu yazımızda futbolseverler için Türkiye Süper Lig maçları nasıl izlenir, hangi yollar aracılığı ile maçları canlı takip edebilirsiniz onlardan bahsettik. Siz de maçları izlemek için televizyon kanallarını mı yoksa dijital platformu mu tercih ediyorsunuz, yorumlarda fikrinizi bırakabilirsiniz.