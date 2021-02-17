Kendi Enflasyonunuzu Hesaplayabileceğiniz Sistem Geliyor

TÜİK Başkanı Ahmed Kürşad Dosdoğru, vermiş olduğu yeni bir röportajda vatandaşların TÜFE kapsamında kendi enflasyonlarını hesaplayabileceği "Benim Enflasyonum" sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru, akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan iki farklı danışma kurulu kurduklarını, bu kuruluşların topladığı verilere göre oluşturulacak Benim Enflasyonum adında bir sistem geliştirileceğini açıkladı.

Söz konusu sistem, adından da anlaşılacağı üzere vatandaşın TÜFE kapsamında kendi enflasyonunu hesaplamasına olanak sağlarken fiyat, işgücü ve zaman gibi konularda bilgi kaynağı olarak kullanılacak.

"Uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz"

TÜİK’in enflasyon verileri, çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuluyor ve TÜİK Başkanı da bu eleştirilerden yola çıkarak danışma kurulları kurduklarını, kurumun bağımsız bir şekilde incelendiğini ve geliştirmeler yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Dosdoğru, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı; “Biliyorsunuz, iki danışma kurulu kurduk. Bu kurullar çalışmaya başladı. Biz uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz. Kendi başımıza çıkıp bunu izah etsek, konuya yakın olanlar ve iyi niyetli yaklaşanlar ikna olacak, bir kesim belki kısmen ikna olacak, bazıları ise hiç olmayacak. O yüzden danışma kurulları kuralım istedik. Akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan danışma kurulları… En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu tabii ki biliyoruz. Zaten bu konuda daha önce kendi bünyemizde bir çalışma yaptık. Yöntem araştırmalar dairemiz TÜFE’yi bağımsız bir gözle baştan aşağı inceledi. İyileştirilmesi gereken alanları belirledi. Benzer incelemeyi şimdi danışma kurulundan talep edeceğiz.”