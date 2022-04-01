Küresel piyasalarda düşüş gösteren petrol fiyatlarının ardından benzinin litre fiyatında 0,80 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı, 19 TL barajına gerileyecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle devasa bir yükseliş gerçekleştiren brent petrol, 139 doları dahi görmüştü. Brent petrol fiyatları, o günden beri inişli çıkışlı yol izlemeye devam ederken yaşanan bu dalgalanmaları, ülkemizde akaryakıta peşi sıra zam ve indirimlerle yansıdı. Bugün, araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi.

Sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzine bu gece yarısından itibaren yeni bir indirim gelecek. Buna göre benzinin litre fiyatında 2 Nisan Cumartesi 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk indirim yapılacak.

İndirimle birlikte benzin fiyatları nasıl olacak?

Motorinde fiyat değişikliği yaşanmazken, indirimli benzinin litre fiyatı üç büyük şehirde ortalama olarak şu şekilde olacak: