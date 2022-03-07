Artık pek şaşırmasak da, maalesef ki benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Yeni zam ile birlikte motorinin fiyatı 21 TL'yi aşarken, benzinin fiyatı da 19 TL'nin üzerine çıktı.

Akaryakıta birbiri ardına yapılan zamların sonu gelecek gibi durmuyor. Henüz geçtiğimiz hafta peş peşe dört gün boyunca benzin ve motorine onlarca kuruş zam yapılırken; benzinin litre fiyatı 19 TL'ye dayanmıştı. Ukrayna - Rusya savaşının etkisiyle brent petrol fiyatları tavan yaparken, vatandaşın henüz hiçbir zamı sindirecek zamanının olmadığı görülüyor. Zira bugün, 7 Mart Pazartesi günü benzin ve motorine yeni zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine 57 kuruş, motorineyse 1,44 TL zam geldiğini açıkladı. Zam sonrası üç büyük şehirde fiyatlar şu şekilde olacak: İstanbul: Benzin: 18,68 -> 19,25 TL

Motorin: 19,79 -> 21,23 TL Ankara: Benzin: 18,78 TL -> 19,35 TL

Motorin: 19,9 TL -> 21,34 TL İzmir: Benzin: 18,80 TL -> 19,37 TL

Motorin: 19,89 TL -> 21,34 TL

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