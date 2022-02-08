Benzine Yarından İtibaren Geçerli 71 Kuruş Zam Yapıldı

Henüz geçtiğimiz gün akaryakıt ürünlerinden motorine 80 kuruş zam yapılmasının ardından bugün bir zam haberi de benzinden geldi. EPGİS’in yayınladığı Tweet’e göre benzine yarından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam geliyor.

7 Şubat 2022 Pazartesi günü, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı paylaşım ile akaryakıt ürünlerinden motorine 80 kuruş zam geldiği öğrenilmişti. Henüz tam 24 saat geçmeden EPGİS, yeni paylaştığı gönderiyle birlikte benzine de yine zam geldiğini duyurdu.

EPGİS’in paylaştığı duyuruda 09/02/2022 tarihinden itibaren (yani yarın) geçerli olacak şekilde benzinde 71 kuruş zam yapılacağı ve zammın pompaya yansıyacağı bildiriliyor. EPGİS’in zam duyurularını gece geç vakitte yapmaya başlaması vatandaşlar tarafından tepki çekmeye başlamıştı, EPGİS bu zam duyurusunda da aynı eylemi sürdürdü.

Benzine 71 kuruş zam yapılmasının ardından sosyal medyadan gelen tepkiler: